לוחצים על הדוושה: עשרות תקיפות ומפקדות שהושמדו בלבנון

מקביל להצהרות הדרג המדיני והצבאי על החרפת העוצמה, חיל האוויר הטיל ביממה האחרונה למעלה מ-85 חימושים על יעדי טרור. בין המטרות שהושמדו: 10 מפקדות ומחסני נשק של חיזבאללה במרחב צור, וחוליות מחבלים שנעו על אופנועים בדרום המדינה

חיל האוויר ופיקוד הצפון ממשיכים להגביר את קצב הכתישה מעבר לגבול, בהמשך ישיר להערכות המצב האחרונות ודברי ראש הממשלה על "לחיצה על הדוושה בלבנון". דובר צה"ל חושף הערב (שני) נתונים על גל תקיפות נרחב, במסגרתו הותקפו לאורך היממה האחרונה למעלה מ-70 תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה.

על פי הנתונים הרשמיים, מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר הטילו יותר מ-85 חימושים מדויקים במספר מרחבים שונים בלבנון, תוך התמקדות בנכסים אסטרטגיים ובמפקדות השליטה של הארגון.

מכה קשה לחזית הדרומית: 10 מפקדות הושמדו בצור

מוקד מרכזי של תקיפות חיל האוויר התרכז במרחב העיר צור שבדרום לבנון, המשמשת כאחד העוגנים הלוגיסטיים והמבצעיים החשובים ביותר של חזית הדרום בחיזבאללה.

במרחב צור לבדו הותקפו והושמדו כ-10 מפקדות רגישות, מחסני אמצעי לחימה ותשתיות נוספות. בצה"ל מבהירים כי היעדים שהותקפו שימשו את ארגון הטרור לניהול ישיר, אספקה וקידום של מתווי טרור, ירי רקטי ושיגור כטב"מים נגד כוחות צה"ל המתמרנים בשטח ונגד אזרחי מדינת ישראל בעורף.

מצוד מהאוויר: חוסלו מחבלים על אופנועים

במקביל להפצצת יעדי התשתית והמפקדות בעומק ובקו השני, חיל האוויר ממשיך להעניק מעטפת הגנה קרובה וסיוע באש לכוחות הקרקעיים הפועלים בדרום לבנון.

במהלך הפעילות היום, זיהו מכלולי המודיעין והתקיפה של החטיבות הלוחמות מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה כשהם נעים ומנהלים פעילות מבצעית על גבי אופנועים, במרחב הסמוך לכוחות צה"ל. כלי טיס של חיל האוויר הוזנקו למקום, סגרו מעגל אש מהיר וחיסלו את פעילי הטרור לפני שהספיקו לפגוע בלוחמים.

במערכת הביטחון מציינים כי גל תקיפות זה מהווה חלק מרצף פעולות התקפיות מתוכנן, המיועד לשלול מחיזבאללה יכולות פיקוד ושליטה, ולשבש את קווי האספקה שלו לקראת המשך הלחימה.