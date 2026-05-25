ראש עיר נוסף הודיע על סגירת מערכת החינוך

בעקבות ההסלמה הבטחונית, ראש עיר ראשון הודיע כי החליט לסגור את מערכת החינוך בעיר

ראש מועצת שלומי, גבריאל נעמן, קיים הערב (שני) ישיבת הערכת מצב מיוחדת עם אלוף פיקוד הצפון, ודרש לשנות באופן מיידי את מדיניות התפקוד של מערכת החינוך המקומית כדי להגן על חייהם של התלמידים וצוותי ההוראה.

מיד בתום הפגישה פנה נעמן לתושבי שלומי והפיץ הודעה רשמית שבה פירט את דרישותיו לנוכח המציאות המתוחה בשטח. "תושבים יקרים, הרגע סיימתי ישיבה עם אלוף פיקוד הצפון", כתב ראש המועצה. "ביקשתי ודרשתי להחליט על סגירת מערכת החינוך מכיתה א' עד י"ב ומעבר ללמידה מרחוק".

"המלחמה תתעצם הלילה"

לדברי ראש המועצה, הצעתו להשבתת הלימודים הפרונטליים ומעבר למערך מקוון אינה סופית, והיא הועברה להכרעה של הדרגים המקצועיים הגבוהים ביותר. "הצעתי תועלה לדיון בפיקוד העורף ובמשרד החינוך, וכשתהיה החלטה רשמית בנושא אעדכן אתכם מיד", הבהיר לתושבים המודאגים.

בסיום דבריו, סיפק נעמן אזהרה ביטחונית משמעותית בנוגע להתפתחות הלחימה בגבול הצפוני בשעות הקרובות, וקרא לציבור לשמור על דריכות עליונה. "המלחמה תתעצם עוד יותר הלילה ובימים הקרובים. לכן, יש להיות ערניים בהרבה יותר מהרגיל ולהישמע להנחיות", חתם ראש המועצה את פנייתו.