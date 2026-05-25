סקר מנדטים: מהפך דרמטי בצמרת; בנט ולפיד מתרסקים

סקר מנדטים חדש שפורסם הערב (שני) במהדורת המרכזית של 'ערוץ 13' חושף כי המפה הפוליטית בישראל מוסיפה להיות שבירה ומתוחה, כאשר אף אחד מהגושים המסורתיים אינו מצליח להגיע לרוב מיוחס של 61 חברי כנסת המאפשר הקמת ממשלה יציבה.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר עם 25 מנדטים, אך מפלגת 'ביחד' הנושפת בעורפה נצמדת אליה באופן משמעותי ומקבלת נתון גבוה של 23 מנדטים. מפלגת 'ישר' מתברגת ככוח השלישי בגודלו בכנסת עם 14 מנדטים.

בגזרת המפלגות הדתיות והחרדיות, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר ומפלגת שס בראשות אריה דרעי מציגות כוח זהה ומקבלות 10 מנדטים כל אחת. יהדות התורה זוכה ב-7 מנדטים, בעוד מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מגרדת את אחוז החסימה ומסתפקת ב-4 מנדטים בלבד.

שאר תמונת המנדטים בסקר הנוכחי:

הדמוקרטים – 9 מנדטים

ישראל ביתנו – 8 מנדטים

חד"ש-תע"ל – 6 מנדטים

רע"מ – 4 מנדטים

בחלוקה לגושים פוליטיים, מפלגות הקואליציה הנוכחית (הליכוד, עוצמה יהודית, שס, יהדות התורה והציונות הדתית) מגיעות יחד ל-56 מנדטים בלבד, נתון שאינו מאפשר להן להקים ממשלה בכוחות עצמן.

גוש האופוזיציה עם

אפקט איזנקוט ואיחוד המפלגות הערביות

עורכי הסקר בדקו גם שני תרחישים פוליטיים עתידיים שעשויים לטלטל את המערכת ולשנות את יחסי הכוחות באופן דרמטי.

בתרחיש הראשון נבחנה האפשרות שבה חבר הכנסת גדי איזנקוט יחליט לחבור לרשימה משותפת יחד עם נפתלי בנט ויאיר לפיד במסגרת מפלגת 'ביחד'. על פי הממצאים, חיבור כזה הופך את הרשימה לכוח הפוליטי הגדול ביותר בישראל בפער ניכר, עם זינוק ל-38 מנדטים. מהלך כזה פוגע ישירות בימין ומוריד את גוש הקואליציה הנוכחי לשפל של 54 מנדטים בלבד.

בתרחיש השני נבחן איחוד כולל של כל המפלגות המייצגות את החברה הערבית (חד"ש-תע"ל ורע"מ). מהסקר עולה כי ריצה משותפת של הרשימות הללו בקלפיות צפויה להוביל למיצוי גבוה של קולות ברחוב הערבי, ולהניב לרשימה המאוחדת נתון משמעותי של 16 מנדטים.