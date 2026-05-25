גורם אמריקאי בכיר: ישראל תשנה הלילה את המשוואה בלבנון

גורמים בכירים בארצות הברית ששוחחו עם התקשורת הערבית, הודיעו כי הפעולות האחרונות של חיזבאללה שברו את גב הגמל, וכי ישראל צפויה להגיב בעוצמה כבר הלילה

לאחר שאמש יצא הממשל האמריקני בהודעה חריפה נגד חיזבאללה והודיעו והודיעו כי זמנו של חיזבאללה כגורם בלבנון תם, כעת מודיעים גורמים בכירים בארצות הברית כי ישראל צפויה לצאת לפעולה משמעותית בחזית הצפון, בעקבות פעולותיו האחרונות של חיזבאללה.

על פי דבריו של הגורם האמריקאי בשיחה עם ערוצי תקשורת קטאריים, מסר אותו בכיר: "חזבאללה התעלם לבקשות חוזרות ונשנות להפסקת אש עם ישראל. ישראל תגיב למתקפות על חייליה ואזרחיה, אולי כבר הלילה, זה לא ממשל ביידן".

בנוסף קולות נוספים הסבירו כי מדיניות הריסון שהטיל הנשיא טראמפ על ישראל בחזית הצפון לא הוכיחה אפקטיביות, וכי להפך, חיזבאללה ואיראן ניצחו אותה לחמם מחדש את החזית מול ארגון הטרור השיעי, וכי כעת נדרשת פעולה יזומה, שותציא את הציר משיווי משקל.