הנשיא טראמפ מתחייב שוב: אנחנו ננצח, לא יהיה לאיראן גרעין

הנשיא דונלד טראמפ השתתף בטקס הזיכרון בבית הקברות הצבאי בארלינגטון ונשא דברים לזכותם של הנופלים, גם נופלי הלחימה באיראן, וחזר על התחייבותו לניצחון באיראן

"לוחמינו לא נפלו לשב" כך מבטיח כעת הנשיא טראמפ, בטקס הפדרלי לזכרת נופלי צבא ארצות הברית בבית הקברות הצבאי הראשי בארלינגטון, טראמפ נקב בשמם של נופלי הלחימה באיראן והתחייב כי גם בקרב זה ארצות הברית תצא המנצחת, וכי בזכות הקרבת הלוחמים הנופלים, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני.

הנשיא טראמפ נשא דברים בטקס הזיכרון הממלכתי, והתחייב בנרחצות כי 'גם בקרב הזה, ארה"ב תנצח, בזכות הקרבת לוחמינו". הנשיא טראמפ ציין את שמותיהם של נופלי המלחמה באיראן, והתחייב שוב, למרות השמועות סביב ההסכם, כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני.

הנשיא התחייב מול אלפי הנוכחים: "היכן שמגיע אליו החייל האמריקאי, ארצות הברית מנצחת, זה יקרה גם הפעם, אנחנו ננצח, ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כולם כבר יודעים את זה".