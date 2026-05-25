אלוף פיקוד הצפון מזהיר: "לא נכיל ירי על העורף"

אלוף רפי מילוא שיגר איום תקיף לעבר לבנון במהלך עצרת חטיבת הגולן (474) בקצרין, זאת בעקבות המטחים לעבר מטולה ושומרה. מילוא הבהיר: "פגיעה במרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים איתה או להתייחס אליה כשגרה"

חילופי מהלומות קשים בצפון והחרפה משמעותית ברטוריקה הפיקודית: מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, שיגר הערב (שני) אזהרה חריפה וברורה לעבר ארגון הטרור חיזבאללה, בעקבות מטחי הירי המכוונים שספגו במהלך היום היישובים מטולה ושומרה לאורך קו הגבול.

את הדברים התקיפים נשא האלוף מילוא במהלך עצרת חטיבת הגולן (474) שנערכה בקצרין, בהשתתפות מפקד אוגדה 210, תת-אלוף יאיר פלאי, מפקד החטיבה, אלוף-משנה ב', ושורה של מפקדים ולוחמים. מילוא ביקש להבהיר כי צה"ל לא יעבור לסדר היום על פגיעה מכוונת באוכלוסייה אזרחית, וכי המשוואה בשטח השתנתה.

"הכוחות חוצצים בין האויב ליישובים"

"בגזרת לבנון, פיקוד הצפון נמצא במלחמה", פתח אלוף מילוא את דבריו והעניק הצצה לפעילות ההתקפית המשמעותית מעבר לגבול. "כוחותינו נלחמים בעומק השטח הלבנוני, פוגעים באויב ומשמידים תשתיות אויב. מולנו האויב מפעיל אש מנגד – על כוחותינו בעומק השטח, לאורך הגבול ועל היישובים. תפקידנו הוא להגן על האזרחים. כמו בסוריה, גם בלבנון, הכוחות חוצצים בין האויב ליישובים".

מפקד הפיקוד התייחס ישירות לתחושת השגרה השוחקת בקרב תושבי הצפון המורגלים למתיחות הביטחונית, ויצא באופן נחרץ נגד השלמה עם המצב: "פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים איתה, או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נכיל ירי על העורף".





"האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל"

לדברי מילוא, המטחים האחרונים שנורו לעבר יישובי קו העימות מהווים עליית מדרגה מכוונת מצד חיזבאללה, הדורשת תגובה הולמת ולא מתפשרת מצד צה"ל.

"ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית", האשים מפקד הפיקוד. "היום, במטולה ובשומרה, ולאורך הגבול, בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל. צה"ל, פיקוד הצפון, ימשיך לפעול בנחישות מול כל איום במטרה להגן על מדינת ישראל, תושבי הצפון, ולשמור על ביטחונם, ביטחונכם".

בעוד הלחימה בעומק לבנון נמשכת, דבריו של מילוא מאותתים כי בפיקוד הצפון נערכים להרחבת התגובה הצבאית, וכי חופש הפעולה של צה"ל בשטח לבנון צפוי להתעצם ככל שחיזבאללה ימשיך לטווח את המרחב האזרחי בישראל.