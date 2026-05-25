מבזקים
סרוגים

המגעים תקועים? הנשיא טראמפ חוזר לאיים

זמן קצר לאחר שהופצו דיווחים מקרבת הבית הלבן על האטה משמעותית במגעים, הנשיא טראמפ חוזר לאיים

יאיר אמר
ט' סיון התשפ"ו
המגעים תקועים? הנשיא טראמפ חוזר לאיים
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: שאטרסטוק

לאחר שדווח כי בבית הלבן מתוסכלים מהאטה קיצונית במגעים מול איראן, והתבצרות של המשטר בדרישות 'בלתי מתקבלות על הדעת', הנשיא טראמפ חוזר לשגר איומים ברשתות החברתיות.

ללא קרדיטהפוסט המאיים של טראמפצילום: ללא קרדיט

לפני זמן קצר נחשף בעיתונות האמריקאית כי גורמים בכירים בבית הלבן מביעים תסכול משמעותי, לאחר שהמגעים האטו למה שתואר כ'קצב קרחוני' מול האיראנים. המשטר בטהראן מתבצר בדרישתו לא לעסוק בנושא הגרעין ומסרב לדון בשאר נושאי המחלוקת, בנוסף לדרישתו להפשיר כספים מוקפאים כפיצוי לנזקי המלחמה לפני הדיונים בנושאים אלה.

כעת נראה כי רף התסכול גם הוציא את הנשיא טראמפ משלוותו האופטימית של הימים האחרונים. בפוסט שפרסם לפני זמן קצר, שיתף תמונת AI בה מוצגים בלעג השיחות של אובמה וביידן עם איראן, בה נראים הנשיאים לשעבר מפצירים באיראן לשאת ולתת, בעוד טראמפ הוא זה שמאיים בהשמדתם והאיראנים הם אלה שמבקשים לשאת ולתת.

דונלד טראמפ המלחמה באיראן ארה"ב

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה