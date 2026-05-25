המגעים תקועים? הנשיא טראמפ חוזר לאיים

לאחר שדווח כי בבית הלבן מתוסכלים מהאטה קיצונית במגעים מול איראן, והתבצרות של המשטר בדרישות 'בלתי מתקבלות על הדעת', הנשיא טראמפ חוזר לשגר איומים ברשתות החברתיות.

הפוסט המאיים של טראמפ

לפני זמן קצר נחשף בעיתונות האמריקאית כי גורמים בכירים בבית הלבן מביעים תסכול משמעותי, לאחר שהמגעים האטו למה שתואר כ'קצב קרחוני' מול האיראנים. המשטר בטהראן מתבצר בדרישתו לא לעסוק בנושא הגרעין ומסרב לדון בשאר נושאי המחלוקת, בנוסף לדרישתו להפשיר כספים מוקפאים כפיצוי לנזקי המלחמה לפני הדיונים בנושאים אלה.

כעת נראה כי רף התסכול גם הוציא את הנשיא טראמפ משלוותו האופטימית של הימים האחרונים. בפוסט שפרסם לפני זמן קצר, שיתף תמונת AI בה מוצגים בלעג השיחות של אובמה וביידן עם איראן, בה נראים הנשיאים לשעבר מפצירים באיראן לשאת ולתת, בעוד טראמפ הוא זה שמאיים בהשמדתם והאיראנים הם אלה שמבקשים לשאת ולתת.