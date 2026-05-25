נחשף: זה המורה החשוד בביצוע מעשים מגונים בתלמידיו

בית המשפט נעתר לבקשת הפרקליטות והסיר את צו איסור הפרסום על שמו של המורה החשוד בביצוע מעשים מגונים בתלמידים

שמו של המורה החרדי מחיפה המואשם בביצוע מעשים מגונים חמורים בתלמידיו במסגרת מוסד לחינוך מיוחד הוא יאיר גולדינר, תושב העיר בן 28. בית משפט השלום בחיפה נעתר היום (שני) לבקשת התביעה והסיר את צו איסור הפרסום שהוטל על פרטיו המזהים.

כתב האישום החמור נגד גולדינר הוגש כבר בשבוע שעבר על ידי פרקליטות מחוז חיפה, והיום קיבל השופט ד"ר זאיד פלאח את עמדתה של נציגת הפרקליטות, התובעת מירב בר, והורה על חשיפת שמו של הנאשם.

"האיזון מוביל להתרת הפרסום"

בהחלטתו המנומקת להסרת צו איסור הפרסום, הרחיב השופט פלאח על החשיבות הציבורית שבחשיפת זהותם של נאשמים בעבירות מסוג זה, ודחה את טיעוני ההגנה.

"זכות הציבור לדעת היא עיקרון-על, ורק במקרים מיוחדים המנויים בחוק או בפסיקה ניתן לאסור פרסום שמו של נאשם בפלילים", הדגיש השופט בהחלטה. "הנאשם שבפניי מואשם בעבירות חמורות. שקלתי בכובד ראש את טיעונו הרציני של הסנגור המלומד, והגעתי למסקנה כי איזון האינטרסים השונים – אלה המצדיקים איסור פרסום שמו של נאשם מול אלה המונעים זאת – מוביל להתרת הפרסום".

השופט הוסיף והבהיר כי לחשיפת השם יש משקל משמעותי עבור הקורבנות: "זכות הציבור לדעת כוללת לא רק את הציבור הרחב, אלא גם את נפגעי העבירה, שזכותם לדעת את שמו של זה שפגע בהם ושכל הציבור יידע את שמו".

התפטרות בעקבות דיווח ההנהלה

על פי עובדות כתב האישום, גולדינר, שהוא גבר נשוי ואב לילדים קטנים, ניצל את מעמדו כמורה במוסד וביצע במספר הזדמנויות שונות מעשים מגונים בשני קטינים שהיו תלמידיו בבית הספר. המעשים המיוחסים לו התרחשו לאורך תקופה ממושכת, במהלך שנות הלימודים שבין 2023 ל-2025.

הפרשה נחשפה לאחר שהחשדות הקשים הגיעו לידיעתה של הנהלת מוסד החינוך המיוחד. בהנהלה פעלו באופן מיידי, הובילו להתפטרותו של המורה מתפקידו והגישו תלונה רשמית לתחנת משטרת חיפה, שפתחה בחקירה שהובילה להגשת כתב האישום.

במקביל לניהול התיק העיקרי, הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על הארכת מעצרו של גולדינר עד לתום כל ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו. הדיון הרשמי בבקשה זו צפוי להתקיים בסוף החודש הבא, כאשר בינתיים קבע השופט פלאח עוד בשבוע שעבר כי הנאשם יישאר מאחורי סורג ובריח עד לקבלת החלטה אחרת בעניינו.

סנגורו של הנאשם, עו"ד ליאור דוידי, מסר בתגובה לאתר וואלה: "הוא יוכיח את חפותו בבית המשפט".