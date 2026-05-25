אחרי הודעת הפינוי: החל גל תקיפות עוצמתי בלבנון

זמן קצר אחרי הודעת דובר צה"ל בערבית שקרא לאזרחים להתרחק משורה של אזורים, חיל האוויר החל בגל תקיפות עצים בלבנון

שורה של יעדים נמצאים כעת תחת הפצצה כבדה של חיל האוויר, לאחר הודעות הפינוי של דובר צה"ל לשורה של יישובים בלבנון.

ללא קרדיט.

על פי דיווחים ראשוניים מהשטח, מטוסי חיל האוויר מבצעים כעת הפצצות עוצמתית כנגד שורה של יעדים בדרום לבנון, ביניהם מרחב צור, א ראשדייה ושורה של יעדים נוספים.

מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל, על רקע המשך תקיפות חיזבאללה בניגוד לתנאי הפסקת האש: "בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, בשעות הקרובות צה"ל יפעל בעוצמה אל מול תשתיות טרור של הארגון במרחב העיר צור ומחנות הפליטים שמסביבה.

אנו קוראים לתושבים אשר מבניהם יסומנו באדום במפות שעתידות להתפרסם, צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם, למען שלומכם עליכם לפנות מייד את בתיכם. כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו".