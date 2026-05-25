אריה דרעי מרים ידיים: "חוק הגיוס לא יעבור"

דרמה פוליטית בישיבת סיעת ש"ס: יו"ר המפלגה אריה דרעי הודה בפני חברי הכנסת של סיעתו כי המאמצים לחקיקת חוק הגיוס נכשלו, והצהיר כי פני המערכת הפוליטית לבחירות מוקדמות דרעי תקף את המעצרים: "מעצר של כל עריק חרדי עושה לנו נזק"

הקואליציה בדרך לפירוק? יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, הטיל היום (שני) פצצה פוליטית במהלך ישיבת הסיעה של מפלגתו, כשהודה באופן מפורש כי אחד מחוקי הדגל של הממשלה – מתווה חוק הגיוס – כבר לא יקודם בכנסת הנוכחית.

"חוק הגיוס כבר לא יעבור בקדנציה הנוכחית", אמר דרעי לחברי הסיעה, והוסיף כי מאחורי הקלעים כבר מתנהלים מגעים מתקדמים לפיזור הכנסת: "אנחנו עובדים על בחירות בתאריך מוסכם".

היעד של ש"ס: בחירות באמצע ספטמבר

לדברי נוכחים בישיבה, דרעי אף סימן תאריך ספציפי ליציקת הקלפיות, וציין כי הוא שואף לקיום הבחירות ב-15 בספטמבר (השנה, ספטמבר 2026). מדובר ביעד שמטרתו ככל הנראה לסיים את מערכת הבחירות עוד לפני תקופת חגי תשרי.

מלבד סוגיית פיזור הכנסת, דרעי התייחס בדאגה רבה למתיחות הגוברת ברחוב החרדי סביב סוגיית הגיוס ואכיפת החוק, והביע ביקורת מרומזת על התנהלות גופי האכיפה וההד הציבורי של הנושא. "כל מעצר של עריק חרדי שקורה עכשיו עושה לנו נזק אדיר לקראת הבחירות", הבהיר יו"ר ש"ס לחברי מפלגתו.

ההצהרה הרשמית הזו של דרעי מגיעה לאחר חודשים ארוכים של מבוי סתום סביב חוק הגיוס, ועל רקע לחצים כבדים מצד בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה. דבריו של השותף הבכיר ביותר בקואליציה מאותתים כי ימיה של הממשלה הנוכחית ספורים, והמערכת הפוליטית נכנסת רשמית לישורת האחרונה לקראת פיזור הכנסת ה-25.