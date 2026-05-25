דאגה לישראל: הפרו-טורקים והקיצוניים התחזקו בבחירות בקפריסין

אמש הושלמו הבחירות לפרלמנט הקפריסאי בניקוסיה, התוצאות מוציאות מאיזון את סדרי הכוח ששלטו בקפריסין בעשור האחרון ויכולים לבשר צרות גם לישראל.

תוצאות הבחירות לפרלמנט שנערכו אמש ברפובליקה של קפריסין עלולות לעורר דאגה עמוקה בירושלים. שינוי המגמה הפוליטי הדרמטי באי השכן עשוי להשליך ישירות על הברית האסטרטגית, הביטחונית והאנרגטית שנרקמה בין המדינות בעשור האחרון.

מפת המושבים החדשה בפרלמנט בניקוסיה משקפת התרסקות של כוחות המרכז המתונים, זינוק חסר תקדים של הימין הקיצוני, והתחזקות משמעותית של גורמים אנטי-מערביים ופרו-טורקים.

עבור ירושלים, האיום המרכזי איננו דווקא עליית הימין, התייצבותה של מפלגת AKEL הקומוניסטית ככוח השני בגודלו בפרלמנט עם 15 מושבים. מפלגת AKEL בדומה למפלגת חד"ש בישראל, משלבת מרקסיזם ולאומנות ערבית/מוסלמית ומובילה קו הקורא דה-פקטו להכפפת האי אל טורקיה.

במקביל, איבד הנשיא המכהן, את שליטתו בפרלמנט וצפוי להתמודד עם קואליציה ואופוזיציה לעומתיות, כשחלק לא מבוטל ממנה מציג סממנים אנטי-ישראלים מובהקים. היחסים האסטרטגיים עם קפריסין והסכמי הגז המשותפים, שימשו כעוגן של ביטחון ויציבות לישראל במזרח הים התיכון, אך ייתכן שמתקרב היום כי גם קשר זה לא יהיה מוצק כשהיה בעבר.