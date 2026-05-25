מפתיע: כך שקמה ברסלר הגיבה לפרישה של הח"כית מהליכוד

פרופסור שקמה ברסלר, ממובילות המחאה נגד הממשלה, הגיבה להודעתה של הח"כית מהליכוד על פרישה מהחיים הפוליטיים

הודעת הפרישה של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד) מהחיים הפוליטיים ממשיכה לעורר תגובות במערכת הפוליטית והציבורית. מי שבחרה להגיב למהלך היא אחת ממובילות מחאת קפלן, פרופ' שקמה ברסלר.

ברסלר שיתפה את עוקביה ברגע המרכזי אותו היא בוחרת לקחת מהקריירה הפוליטית הסוערת של חברת הכנסת הפורשת. "זה הרגע שארצה לזכור מגלית דיסטל", כתבה ברסלר, וצירפה לציוץ את קטע הווידאו המוכר שבו התראיינה דיסטל בעבר והודתה בגלוי כי היא עצמה לקחה חלק ביצירת הפילוג, השיסוי והחולשה בתוך העם, שלדבריה הובילו בסופו של דבר לטבח השבעה באוקטובר.

מתקפה חריפה על שרי הממשלה

בדבריה, לא חסכה ברסלר ביקורת קשה ונוקבת נגד שאר חברי הקואליציה וראשי מפלגות הימין, תוך שהיא מאשימה אותם בהובלת קו פוליטי קיצוני ומפלג.

"כשלרגע קט האור מצא את דרכו מעבר להרי החושך שבונה סביב כל בן אנוש השותפות עם קיש ורגב וגוטליב וקרעי ובן גביר וסמוטריץ ודרעי וגולדקנופף וגפני וראש ממשלת הטבח", חתמה ברסלר את דבריה בציוץ.