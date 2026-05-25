בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לשיעור של 3.75%

בנק ישראל החליט על הפחתה של רבע אחוז, שהיא השנייה לשנת 2026. ההחלטה התקבלה על רקע התמתנות האינפלציה לרמה של 1.9% והתחזקות השקל, אך בבנק המרכזי מבהירים: עדיין קיימים סיכונים לעלייה מחודשת במחירים.

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (שני) להוריד את הריבית במשק ב-רבע אחוז, מרמה של 4% ל-3.75%. מדובר בהפחתת הריבית השנייה שמבוצעת בשנת 2026, לאחר ההורדה הקודמת בחודש ינואר, וזאת לאחר שתי החלטות רצופות שבהן בחר הבנק להותיר את הריבית ללא שינוי.

בעקבות המהלך הנוכחי, ריבית הפריים במשק תרד בהתאמה ותעמוד מעתה על 5.25%.

לפי הודעת בנק ישראל, הריבית חזרה לרדת בעקבות שילוב של נתונים כלכליים חיוביים לצד הפחתה מסוימת ברמת הסיכונים הגיאופוליטיים:

האינפלציה מרוסנת, השקל מזנק

הגורם המרכזי שאיפשר את המהלך הוא קצב האינפלציה בישראל, שנותר בחודש אפריל ללא שינוי ברמה של 1.9% – נתון הממוקם מתחת לאמצע טווח היעד הרשמי של בנק ישראל (הנע בין 1% ל-3%).

במקביל, השקל רשם התחזקות משמעותית של למעלה מ-7% אל מול הדולר האמריקאי מאז החלטת הריבית האחרונה שהתקבלה ב-30 במרץ, מה שסייע לבלום את הלחצים האינפלציוניים במשק. בבנק המרכזי ציינו כי התחזקות המטבע המקומי בלטה במיוחד בהשוואה למגמה העולמית.

השפעות מדיניות וצבאיות

מלבד הנתונים המקרו-כלכליים, ההחלטה התקבלה גם על רקע התפתחויות מדיניות וצבאיות באזור. בבנק ישראל התייחסו להתקדמות שנרשמה במגעים לקראת הסכם בין ארצות הברית לאיראן, מהלך שצפוי להוריד את פרמיית הסיכון ולייצב את מחירי האנרגיה בעולם.

באשר למצב המקומי, בבנק ציינו כי אי-הוודאות הגיאופוליטית עדיין ניכרת, וכי למבצע "שאגת הארי" ישנן השלכות על הפעילות הריאלית במשק, אולם בנתוני הקצה כבר מסתמנת מגמה של התאוששות.