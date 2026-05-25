טראמפ דורש מהאזור: הצטרפו להסכמי אברהם או שנחזור ללחימה

הנשיא טראמפ יצא בהודעה דרמטית, אחרי הדיווחים אמש על רצונו של טראמפ לצירוף מדינות להסכמי אברהם במסגרת העסקה עם איראן, הפך טראמפ את הדרישה לפומבית

הנשיא דונלד טראמפ פרסם לפני דקות הודעה נחרצת ברשתות החברתיות, בה הודיע כי על העסקה עם איראן להיות אזורית, וכי המדינות שיקחו בה חלק ידרשו להצטרף להסכמי אברהם ולהכיר בישראל, או שלא תהיה עסקה.

בהודעה ארוכה, נחרצת ונפיצה הפך טראמפ את הדרישות שהציב מאחורי הקלעים לפומביות לחלוטין, והציב את ההכרה בישראל והיחסים איתה כחלק אינטגרלי מכל הסכם אזורי.

הנשיא פתח את ההודעה ומסר: "המשא ומתן עם הרפובליקה האסלאמית של איראן מתקדם יפה! זו תהיה או עסקה מצוינת עבור כולם, או שלא תהיה עסקה בכלל, ונחזור חזרה לחזית הקרב ולירי, אבל גדולים וחזקים יותר מאי פעם — ואף אחד לא רוצה את זה!".

ואז הטיל טראמפ את הפצצה הדרמטית: "במהלך הדיונים שלי ביום שבת עם הנשיא מוחמד בן סלמאן אאל סעוד, מסעודיה, מוחמד בן זאיד אאל נהיאן, מאיחוד האמירויות הערביות, האמיר תמים בן חמד בן ח'ליפה אאל ת'אני, ראש הממשלה מוחמד בן עבד אל-רחמן בן ג'אסם בן ג'אבר אאל ת'אני, והשר עלי אל-ת'וואדי, מקטאר, פילדמרשל סייד עאצם מוניר אחמד שאה, מפקיסטן, הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן, מטורקיה, הנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי, ממצרים, המלך עבדאללה השני, מירדן, והמלך חמד בן עיסא אאל ח'ליפה, מבחריין, הצהרתי כי לאחר כל העבודה שעשו ארצות הברית כדי לנסות ולחבר את הפאזל המורכב מאוד הזה יחד, זה צריך להיות תנאי חובה שכל המדינות הללו, לכל הפחות, יחתמו בו-זמנית על הסכמי אברהם."

הוא הציב את הדרישה כהזדמנות היסטורית שלינוי כולל במזרח התיכון גם מול איראן וגם ברמה אזורית: "המדינות המדוברות הן סעודיה, איחוד האמירויות הערביות (כבר חברה!), קטאר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין (כבר חברה!). ייתכן שלמדינה אחת או שתיים תהיה סיבה שלא לעשות זאת, וזה יתקבל, אך רובן צריכות להיות מוכנות, רוצות ומסוגלות להפוך את ההסדר הזה עם איראן לאירוע היסטורי הרבה יותר מכפי שהוא היה יכול להיות אחרת".

טראמפ שיבח את הסכמי אברהם על הצלחתם, וציין את עמידותם של ההסכמים גם בזמן המלחמה: "הסכמי אברהם הוכיחו את עצמם עבור המדינות המעורבות (איחוד האמירויות הערביות, בחריין, מרוקו, סודאן וקזחסטן) כבום פיננסי, כלכלי וחברתי, אפילו בזמן הזה של עימות ומלחמה, כאשר החברות הנוכחיות מעולם לא הציעו לעזוב, או אפילו לקחת הפסקה קלה. הסיבה לכך היא שהסכמי אברהם היו נהדרים עבורן, ויהיו אפילו טובים יותר עבור כולם, ויביאו עוצמה, חוזק ושלום אמיתיים למזרח התיכון לראשונה מזה 5,000 שנה. זה יהיה מסמך מכובד כמו שום מסמך אחר שנחתם אי פעם, בשום מקום בעולם. רמת החשיבות והיוקרה שלו תהיה חסרת תקדים!"

טראמפ אף הגביר את הטמפרטורה סביב סעודיה וקטאר, והציב אותן בעמדת ההכרעה, ואפילו רמז לצירוף איראן: "זה צריך להתחיל בחתימה מיידית של סעודיה וקטאר, וכל השאר צריכים ללכת בעקבותיהן. אם הן לא יעשו זאת, הן לא צריכות להיות חלק מהעסקה הזו, מכיוון שזה מראה על כוונה רעה. בשיחותיי עם רבים מהמנהיגים הדגולים שהוזכרו לעיל, הם יראו בכך כבוד, ברגע שהמסמך שלנו ייחתם, לצרף את הרפובליקה האסלאמית של איראן כחלק מהסכמי אברהם. וואו, זה כבר יהיה משהו מיוחד!"

לבסוף הסביר הנשיא עד כמה יהיה חשוב והיסטורי הסכם שכזה, וכמה ירוויחו המדינות המצטרפות: "זו תהיה העסקה החשובה ביותר שמישהי מהמדינות הדגולות הללו, שנמצאות תמיד בעימות, תחתום עליה אי פעם. שום דבר בעבר, או בעתיד, לא יעלה עליה. לכן, אני דורש באופן מחייב שכל המדינות יחתמו לאלתר על הסכמי אברהם, ואם איראן תחתום על ההסכם שלה איתי, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, זה יהיה כבוד לקבל גם אותם כחלק מהקואליציה העולמית חסרת התקדים הזו. המזרח התיכון יהיה מאוחד, עוצמתי וחזק כלכלית, אולי כמו שום אזור אחר, בשום מקום בעולם!"

לבסוף הודיע הנשיא כי על נציגיו להתחיל מיד בהכנות למהלך, ובניסוח המסמכים הנדרשים וחתימתם: "בהעתק של אמת זו (פוסט זה ב-TRUTH), אני מבקש מנציגיי להתחיל, ולהשלים בהצלחה, את תהליך החתמתן של מדינות אלו על הסכמי אברהם ההיסטוריים ממילא".



