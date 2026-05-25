השחקן הוותיק תוקף: "אלה לא נערי גבעות - הם יודו-נאצים"

השחקן אלי גורנשטיין עורר סערה לאחר שהתבטא בחריפות נגד ישראלים ביהודה ושומרון, ואמר: "אני מתבייש בישראליותי, כשאני רואה ישראלים, בסיוע חיילים, מתעמרים בפלסטינים תמימים בשטחים".

בהמשך דבריו אף הזכיר את אמירתו השנויה במחלוקת של פרופ' ישעיהו לייבוביץ', שכינה בעבר מתיישבים וחיילים במונח "יודו-נאצים”, וטען: "זה בדיוק מה שהם, ולא נערי גבעות".

הסערה ברשת

האמירה החריגה הצליחה לעורר תגובות זועמות ברשתות החברתיות, בעיקר בשל השימוש במונח הקיצוני וההשוואה הטעונה. גולשים רבים תקפו את השחקן וטענו כי מדובר בחציית קו אדום, דווקא בזמן שחיילי צה"ל נמצאים בלחימה ממושכת ובתקופה רגישה במיוחד.

מהבמה אל לב הסערה

גורנשטיין נחשב במשך שנים לאחד השחקנים והמדבבים המוכרים בישראל, עם קריירה ארוכה בתיאטרון, בטלוויזיה ובעולם הדיבוב. אלא שנראה שדווקא אחרי קריירה שלמה על הבמות והמסכים - מה שנצרב עכשיו לצד השם שלו זו בעיקר ההתבטאות החריפה וההשוואה המקוממת.