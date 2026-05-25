יובל גיגי פותחת את הלב: "בשבילי נברא העולם"

הצצה פנימית אל תוך אלבום הבכורה המסקרן של היוצרת והשחקנית, בשיר שנולד מתוך שיחה עם בורא עולם

השחקנית והיוצרת יובל גיגי משחררת סינגל חדש עם הרבה חיבה לאמונה: "אדם יכיר בערך עצמו שהוא ייחודי בעולם, שלא היה ולא יהיה ואין כמוהו בשום מקום אחר. לפיכך חייב אדם לומר- בשבילי נברא העולם".

"בשבילי נברא העולם" נולד מתוך שיחה פנימית עם בורא עולם, למרות זאת יוֹבֵל משאירה את הטקסט פתוח לפרשנות אישית, אם זה אהבה, אמונה, תקווה או קול פנימי.

זהו סינגל שלישי לקראת אלבום הבכורה. השיר נכתב מתוך מחשבה על הערך העצמי של האדם ועל היכולת לבחור להסתכל על החיים מתוך אמונה שהדברים קורים עבורנו - גם ברגעים של חוסר ודאות.

את השיר כתבה והלחינה יובל, ועל ההפקה המוזיקלית אמיר ובן שעוטפים את הטקסט בהפקה חמימה ונקייה עם השפעות עכשוויות ואסתטיקה וינטג׳ית. החיבור היצירתי עם אמיר ובן ממשיך גם פה ומשיר לשיר הם יוצרים שפה מוזיקלית משותפת וחדשה.

הקליפ שמלווה את הסינגל מורכב מרגעים אישיים מתוך חייה של יובל, הבית, המשפחה, הזוגיות והרגעים הקטנים של היומיום- מצולם באווירת סרט ביתי נוסטלגי של זיכרון ומציאות.

אלבום הבכורה "בא לי לדבר קצת עליי" צפוי לחשוף צדדים אישיים מחייה של יובל, לצד התבוננות רחבה יותר על מערכות יחסים, מחשבות, רצונות, אהבה והדור הנוכחי.