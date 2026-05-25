"זה סדום ועמורה": עדויות מטלטלות על פגיעות טקסיות בגוש עציון

תחקיר מיוחד ומטלטל של רוני זינגר, שישודר הערב (שני) בתוכנית "זמן אמת", מביא לראשונה אל מול המצלמות חמש נשים שונות שמתארות פגיעות מיניות טקסיות מרובות משתתפים באזור גוש עציון. רוב הנשים לא הכירו זו את זו, אך העדויות שלהן חושפות דפוסי פעולה זהים, אותן זירות ולעיתים אף אותם תוקפים.

"זה היה כמו הגיהנום בהתגלמותו"

במרכז המשדר נחשף גם סיפורה של הרבנית כרמית פיינטוך, רבנית קהילה בירושלים ומנכ"לית "בית דינה", אליה הגיעו הנשים לאורך השנים כדי לשתף בסודות השמורים.

בסרטון מתוך התחקיר שישודר, הרבנית כרמית לא מצליחה להסתיר את הזעזוע העמוק מהעדויות שהיא נחשפת אליהן:

"מגיעה אישה, והיא מתחילה לספר סיפור... ואת אומרת לעצמך: 'זה לא יכול להיות. אנשים לא מתנהגים ככה'. ואז מגיעה עוד אחת, ועוד אחת... להגיד 'נורא' זה לוותר על מה שהיה שם. זה היה כמו הגיהנום בהתגלמותו. מה שבשפה ובהבנות שלי – אני קוראת לו סדום ועמורה."

ניסיונות השתקה ועימותים מול המצלמה

במשך שנים נשארו הסיפורים הללו מאחורי דלתיים סגורות, בתוך קהילות סגורות שניסו לעיתים קרובות להשתיק את הזעקה. הערב, הנשים מחליטות לשבור את השתיקה ומספרות לא רק על התקיפות, אלא גם על מסכת הלחצים הכבדה שהופעלה עליהן כדי שיחזרו בהן מהתלונות.

התחקיר המלא ישודר הערב ב"זמן אמת" בכאן 11. נציין כי עד היום המשטרה לא מצאה שום עדות מבוססת על פגיעות טקסיות.