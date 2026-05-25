דרמה לילית בביתו של שופט ליגת העל

שוטרי תחנת אשקלון פתחו הלילה (בין ראשון לשני) בחקירה פלילית בעקבות אירוע חמור של הצתת רכב בעיר. המכונית שהוצתה שייכת לשופט הכדורגל מליגת העל, גל לייבוביץ', תושב המקום. כתוצאה מהאש, מכוניתו של השופט נשרפה כליל, ונזק כבד נגרם גם למכונית נוספת שחנתה בסמוך אליה.

עם קבלת הדיווח על השריפה, הגיעו למקום כוחות משטרה רבים אשר החלו באיסוף ממצאים וראיות מזירת האירוע. במקביל, זומן לזירה חוקר שריפות מטעם כבאות והצלה כדי לקבוע רשמית את מקור הדליקה ואת נסיבות פריצתה.

המשטרה בודקת: האם הרקע קשור למגרשי הכדורגל?

על פי החשד הראשוני של חוקרי המשטרה, הרקע לאירוע הוא פלילי מובהק. במסגרת כיווני החקירה שנבדקים, השוטרים מנסים להבין האם ההצתה בוצעה על רקע תפקידו המקצועי של לייבוביץ' כשופט כדורגל, ואם ישנם אוהדים או גורמים בענף המעורבים במעשה. נכון לשלב זה, טרם נעצרו חשודים.

לייבוביץ' עצמו הגיע לתחנת המשטרה ומסר את עדותו בפני החוקרים, בה הבהיר כי אין לו מושג מי עשוי לרצות ברעתו. "אין לי שום סכסוכים", טען השופט בעדותו. החקירה נמשכת.