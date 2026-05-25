יעקב שוואקי ומגורשי ספרד: הסיפור מאחורי הלהיט החדש של הזמר

עם אנרגיות שיא, הפקה בינלאומית ומסרים של גאווה יהודית, יעקב שוואקי משיק מיני-אלבום באנגלית שיעשה לכם את הקיץ הרבה יותר שמח

עונת הקיץ נפתחת בסערה מוזיקלית: כוכב הזמר היהודי יעקב שוואקי משחרר אלבום EP חדש ומפתיע באנגלית, העונה לשם המדויק – Happiness (אושר).

האלבום כולל ארבעה שירים מקוריים, ומצליח לשלב בצורה מבריקה בין סאונד פופ חדשני ועדכני, לבין עומק רוחני ומסרים חזקים של הודיה, שמחה וגאווה יהודית. על ההפקה המוזיקלית חתומים שוואקי עצמו יחד עם שותפו המוזיקלי המיתולוגי איצי וולדנר – שילוב שמביא לפרויקט תוצאה רעננה, מקפיצה ומרגשת כאחד.

צלילה לתוך הרצועות של Happiness:

“Thank You” – הרצועה שפותחת את האלבום ומפיצה אור קיצי. השיר משמש כתזכורת אישית ויומיומית לעצור, להביט בפרטים הקטנים של השגרה ולהודות עליהם לה'.

“אני יהודי” – המנון מרגש ועוצמתי שחוגג את הזהות שלנו. השיר מדבר על דורות של מסירות נפש ועל גאווה יהודית בלתי מתפשרת שאי אפס לנצח.

“Happiness” – שיר הנושא של האלבום, השואב השראה ישירה מהחיזוק המפורסם של האברבנאל למגורשי ספרד בשנת רנ"ב. המסר שלו רלוונטי מתמיד: גם ברגעים החשוכים ביותר, יהודי אף פעם לא עוזב את השמחה.

“Soulful” – היצירה שנועלת את הפרויקט, ומדברת על הכוח העצום והמטאפיזי של המוזיקה לגעת ברגש, לרומם את הנשמה ולהרים את האדם למקומות נעלים.

חוויה מוזיקלית על-זמנית

מבחינה מוזיקלית, Happiness הוא פסיפס עשיר ורחב; האלבום נע בדינמיות בין פופ מערבי עדכני, המנונים קליטים שאי אפשר להפסיק לזמזם, ובלדות נוגעות ללב. שוואקי וולדנר השכילו לייצר חוויה שהיא מצד אחד קצבית וחדשנית, ומצד שני נושאת ערך על-זמני שיישאר איתנו עוד שנים קדימה.