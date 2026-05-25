רביב דרוקר מגיב לטענות נגדו: "הכי רחוק מהאמת"

הסערה הציבורית סביב שידור הראיון עם יונתן וילנר, החשוד באונס, מסרבת להירגע. הבוקר (שני) התייחס העיתונאי רביב דרוקר בראיון לרדיו 103FM להאשמות הקשות שהטיחה בו נפגעת העבירה, הזמרת והיוצרת שי-לי עטרי, אשר יצאה נגדו מספר פעמים בימים האחרונים וטענה כי שוחח עימה בזלזול, בקור ובחוסר רגישות מופגן.

דרוקר ביקש להדף לחלוטין את הטענות על אופן התנהלותו מולה, והבהיר כי תיאור השיחה מצידה אינו משקף את המציאות כפי שהייתה.

"מי שמאמין או חושב שדיברתי איתה בזלזול, זה הדבר הכי רחוק מהאמת שיש", הצהיר דרוקר בראיון. "דיברתי איתה עוד לפני שהחלטנו לראיין את וילנר סופית. אני חושב שהייתי סופר רגיש, לא שמעתי אותה בוכה במהלך השיחה".

"לא היה שם שמץ של קור"

כזכור, עטרי מתחה ביקורת חריפה על ההחלטה להעניק פתחון פה לחשוד באונס ועל היחס שקיבלה מהצוות העיתונאי, אך דרוקר עמד על כך שהשיחה עימה התנהלה ברגישות המרבית המתבקשת מאירוע מורכב מעין זה.

"לא היה שם שמץ של קור וחוסר רגישות או כל אחד מהדברים האחרים שהיא אמרה", סיכם דרוקר את גרסתו לאירועים.