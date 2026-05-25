"אם זה יקרה, נתניהו הוא ראש הממשלה הבא"

הפרסום על המהלך המקודם בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו להכרזה על התנועה האסלאמית כארגון טרור ועל פסילת מפלגת רע"ם מהתמודדות בבחירות, ממשיך לעורר הדים רבים במערכת הפוליטית. הבוקר (שני) חשף העיתונאי סולימאן מסוודה (חדשות 13) פרטים נוספים על מאחורי הקלעים של היוזמה, בראיון לרדיו 103FM.

"זה אירוע שמתגלגל כבר כמה שבועות בסביבת ראש הממשלה", סיפר מסוודה בראיון, והסביר כי נתניהו עצמו מעורב עמוקות בבחינת ההיתכנות של המהלך המורכב. "הוא בדק באופן אישי אם הדבר הזה אפשרי מבחינה חוקית וביטחונית".

החשש בלשכה: דרבון המצביעים בחברה הערבית

לצד הניסיונות לקדם את היוזמה, מסוודה מציין כי בסביבת נתניהו לא מתעלמים מהסיכונים הפוליטיים הכרוכים בצעד דרמטי מסוג זה, שעלול להוביל לתוצאה הפוכה מזו שאליה הם שואפים.

"הוא גם די חושש מהמהלך הזה", הסביר מסוודה. "החשש המרכזי הוא שאם המהלך בסופו של דבר לא ייצא אל הפועל או ייבלם, הוא עלול לפעול כבומרנג, לייצר תסס ברחוב הערבי ולדרבן אנשים לצאת ולהצביע בהמוניהם בקלפיות".

למרות החששות, מסוודה מבהיר כי מדובר בתוכנית אסטרטגית בעלת משקל כבד מאוד עבור עתידו הפוליטי של ראש הממשלה והגוש בראשותו. "יש פה מהלך מובהק עבור נתניהו ללכת על כל הקופה. בסופו של דבר, אם המהלך הזה מצליח והוא אכן פוסל את רע"ם מהתמודדות, זה לחלוטין יכול להיות הגיים צ'יינג'ר של מערכת הבחירות הקרובה".