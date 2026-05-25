“השתרר שקט על הקו”: הבקשה של טראמפ ממנהיגי ערב

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנסה למנף את ההסכם המתגבש מול איראן לטובת מהלך אזורי רחב יותר, הרחבת הסכמי אברהם והצטרפות מדינות ערביות ומוסלמיות נוספות לנורמליזציה עם ישראל.

על פי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, טראמפ העלה את הדרישה במהלך שיחת ועידה שקיים בשבת עם מנהיגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין, שעסקה במגעים להסכם הפסקת אש מול איראן.

גורמים אמריקנים המעורים בפרטי השיחה סיפרו כי טראמפ הבהיר למשתתפים שלאחר סיום המלחמה הוא מצפה ממדינות שעדיין אינן חלק מהסכמי אברהם, או שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, להצטרף למהלך הנורמליזציה.

לפי שני בכירים אמריקנים, עיקר המאמצים של טראמפ מופנים לעבר סעודיה, במטרה להגיע להסכם שלום היסטורי בין ירושלים לריאד.

עוד דווח כי חלק מהמנהיגים הערבים, ובעיקר נציגי סעודיה, קטאר ופקיסטן, הופתעו מהפנייה הישירה של טראמפ בנושא.

אחד הגורמים האמריקנים סיפר כי לאחר שטראמפ העלה את הדרישה “השתרר שקט על הקו”, עד שהנשיא התבדח ושאל אם המשתתפים עדיין מחוברים לשיחה.

לפי הדיווח, טראמפ אמר למנהיגים כי בהמשך ייצרו עמם קשר שליחיו ג׳ארד קושנר וסטיב וויטקוף כדי לקדם את הסוגיה.

במהלך השיחה הביעו רוב המנהיגים הערבים והמוסלמים תמיכה במתווה ההסכם עם איראן.

לפי גורם אמריקני, המסר שהועבר לטראמפ היה: “אנחנו איתך בעסקה הזו, ואם היא תיכשל, נהיה איתך גם בהמשך”.

במקביל, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם בירך על המהלך וכתב כי אם מדינות ערב אכן יצטרפו להסכמי אברהם בעקבות ההסכם עם איראן, מדובר יהיה באחד המהלכים החשובים בתולדות המזרח התיכון.

עם זאת, לפי הדיווח, הדרך להסכם מול סעודיה עדיין מורכבת. יורש העצר מוחמד בן סלמאן אמנם הביע בעבר נכונות לנורמליזציה עם ישראל, אך בחודשים האחרונים נקט קו זהיר יותר, בעיקר בעקבות המלחמה באזור והדרישה הסעודית להתחייבות ישראלית למסלול להקמת מדינה פלסטינית.

בישראל, כך לפי הדיווח, מעריכים כי הסעודים לא יקדמו מהלך דרמטי מול ירושלים לפני הבחירות הקרובות בישראל ולפני שתתבהר זהות הממשלה הבאה.