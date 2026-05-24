טלי גוטליב: זו הסיבה האמיתית שהיועמ"שית רודפת אותי

אחרי שהיועמ"שית גלי בהרב מיארה הודיעה על העמדתה לדין, חברת הכנסת טלי גוטליב הגישה לוועדת הכנסת בקשה לקבל חסינות

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) הגישה בקשה רשמית ודחופה לוועדת הכנסת לקבלת חסינות מהותית ודיונית, זאת במטרה למנוע את העמדתה לדין פלילי. פנייתה של גוטליב מגיעה ימים ספורים לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה על כוונתה להגיש נגדה כתב אישום בגין גילוי ופרסום מידע חסוי, בעקבות חשיפת זהותו של איש השב"כ, בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר.

במסמך הרשמי שהגישה לוועדת הכנסת, תוקפת חברת הכנסת גוטליב בחריפות רבה את התנהלותה של היועמ"שית ומאשימה אותה ברדיפה פוליטית מכוונת שמטרתה לפגוע בקואליציה.

"מנהלת הליך פלילי כנקמה"

"מיארה רדפה אותי כחברת כנסת הגם שברור כי מעשיי נעשו במסגרת ולמען מילוי תפקידי", כותבת גוטליב בבקשת החסינות. "ודאגה לייצר כותרות אודותיי במטרה להשחיר אותי כמי שמצביעה ומאשימה את רונן בר ראש השב"כ ונוספים בתקופת אוקטובר".

בהמשך המכתב מאשימה חברת הכנסת מהליכוד את היועמ"שית באכיפה בררנית ובמתקפה אישית נגדה ונגד המחנה הלאומי: "מיארה שומרת על מי שנוח לה לשמור ולא ממהרת לחקור ולבדוק הדלפות, הסתות, קריאה לאי ציות ועוד ועוד. מיארה רודפת אותי אישית על שום מאבקי בה כמי שפושעת בתפקידה ועסוקה בהשחרת ובהכשלת ממשלת הימין".

דרישה לחסינות מהותית ודיונית

גוטליב טוענת בפני חברי הוועדה כי ההליך הפלילי שמנוהל נגדה על ידי מערכת אכיפת החוק נעשה בחוסר תום לב, וכי פגיעה בחבר כנסת בגין התבטאויותיו מהווה פגיעה ישירה בציבור הבוחרים כולו.

"ניהול הליך פלילי כנגד חברת כנסת שאינה חוששת לבקר את הייעוץ המשפטי לממשלה בכלל ואת מיארה בפרט, בשל התבטאויות שנעשו במסגרת תפקידה ולמען מילוי תפקידה, יגרמו נזק של ממש לייצוג בכנסת של ציבור בוחרי", לשון המכתב. "לעומת זאת, אי ניהול ההליך, בהתחשב באי חומרת העבירה ונסיבותיה כאמור, לא יפגעו כלל באינטרס הציבורי".

בסיכום פנייתה, מבקשת גוטליב להפעיל את סעיפי החוק המקנים לה הגנה מלאה מפני שפיטה: "לאור זאת, אבקש כי הכנסת תקבע שעומדת לי חסינות מהותית לפי סעיף 1 לחוק וכן דיונית כקבוע בסעיף 4 לחוק. אבקש להעביר את פנייתי זו לדיון בוועדת הכנסת בהקדם האפשרי".