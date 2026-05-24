"ערוכים לחזור ללחימה באיראן באופן מיידי"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום הערכת מצב על רקע הדיווחים כי איראן וארה"ב קרובות לחתימה על הסכם: "צה"ל ערוך לחזור ללחימה עצימה באופן מיידי ולהחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני ויכולותיו"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (ראשון) הערכת מצב ואישור תוכניות להמשך הלחימה בפיקוד הצפון יחד עם פורום המטה הכללי.

בהמשך, הרמטכ״ל ביקר במפקדה של חטיבה 401, נפגש עם ממלא מקום מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה (מיל') ח׳, ושוחח עם מפקדי ולוחמי החטיבה. הרמטכ״ל הביע את הערכתו למפקדים והלוחמים. הרמטכ״ל שלח איחולי החלמה וחזרה מהירה לשדרת הפיקוד המרכזית בצה״ל למפקד החטיבה, אלוף-משנה מאיר בידרמן שנפצע בתקרית בדרום לבנון בשבוע שעבר.

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״צה״ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות, ערוך לחזור ללחימה עצימה באופן מיידי ולהחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני ויכולותיו. נשמר את המוכנות והגמישות לפעולה כל זמן שיידרש. בפיקוד הצפון אנחנו ממשיכים לתקוף את חיזבאללה בכל המימדים. אני מדגיש - ביטחון התושבים וביטחון כוחותינו נמצאים מעל הכל. בכל מקום בו פעלתם השארתם אויב חבול ומוכה שנלחם על חייו.

אין בעולם עוצמה המשתווה לגבורת לוחמינו, רוח הפיקוד מלפנים היא שמובילה אותם. כפי שהוכיח מפקד חטיבה 401 הקודם, אלוף-משנה אחסאן דקסה ז״ל, וכעת, אלוף-משנה מאיר בידרמן, שנפצע קשה בשבוע שעבר כשפיקד על כוחות החטיבה מלפנים. חטיבה 401 זו חטיבה עם אנשים חזקים והרבה רוח.

זו חטיבה עם היסטוריה רחוקה וקרובה, שמעולם לא נשברה.

אישרתי היום תוכניות להמשך המערכה בצפון; אנחנו נחושים להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, על כלל מערכיו. יש לי אמון מלא בכם. אתם פועלים בעוצמה בחזית הלחימה. משימתנו ברורה - לסכל כל אויב, להשמיד תשתיות טרור ולהוות קו הגנה קדמי על יישובי הצפון. אנחנו פועלים כדי להבטיח ולחזק את ביטחון תושבי הצפון. הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה היא שיטתית ועקבית - לא נרפה ממנו. אנחנו ממשיכים לחסל את מחבלי חיזבאללה ותשתיותיו, המאיימים על תושבי הצפון ועל כוחותינו״.