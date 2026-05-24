הבכיר הרפובליקני חושף: חלק מתנאי העסקה - הרחבת הסכמי אברהם

הסנאטור לינדזי גרהאם, בכיר רפובליקני ומקורב מאוד אל ממשל טראמפ, הודיע כי חלק מהעסקה האזורית הנרקמת מאחורי הקלעים הוא הרחבה מאסיבית של הסכמי אברהם, וצירופן החסר תקדים של שורה של מדינות אזוריות בבת אחת

הסנאטור הרפובליקני הבכיר, שנחשב לנץ ביטחוני ומדיני, בדגש בכל הקשור באיראן ובתמיכתו לישראל, שינה את המנגינה שהשמיע נגד ההסכם המתגבש מאחורי הקלעים, לאחר שעל פי דבריו קיבל אינדיקציות כי חלק מתנאי ההסכם שמציב טראמפ לאזור הוא הרחבה אדירה של הסכמי אברהם, ודרישה להכרה מדינית של סעודיה, קטאר ואפילו פקיסטן בישראל.

גרהאם, שהביע לאורך ה-48 שעות האחרונות סקפטיות לא מבוטלות בכל הקשור להסכם, ואף רמז כי מדובר בתבוסה אמריקאית מובהקת, נשמע שונה מאוד בפוסט האחרון שהעלה לפני זמן קצר לרשתות.

הסנאטור וידיד ישראל הוותיק, התייחס להתפתחויות והסביר: "אם אכן למעשה כחלק ממשא ומתן זה לסיום הסכסוך האיראני, בעלי הברית הערביים והמוסלמיים שלנו באזור יסכימו להצטרף להסכמי אברהם, זה יהפוך את ההסכם הזה לאחד המשפיעים ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון".



"הצטרפות של ערב הסעודית, קטאר ופקיסטן להסכמי אברהם תהיה מעבר למהפכנית עבור האזור והעולם. זוהי מהלך מבריק של הנשיא טראמפ" הסביר גרהאם בהתהלבות, וקרא למדינות ערב לא להציב מקלות בגלגלי המהלך ולגלות אומץ ומנהיגות: "לערב הסעודית ולאחרים: עכשיו הגיע הזמן להיות נועזים למען עתידו של מזרח תיכון חדש. אני מצפה, כפי שהציע הנשיא טראמפ, שתצטרפו למעשה להסכמי אברהם ובכך תסיימו באופן יעיל את הסכסוך הערבי-ישראלי. אם תסרבו ללכת בנתיב הזה כפי שהציע הנשיא טראמפ, זה יהיה בעל השלכות חמורות על יחסינו העתידיים ויהפוך את הצעת השלום הזו לבלתי מקובלת. יתר על כן, זה ייתפס על ידי ההיסטוריה כטעות חישוב מרכזית".



"הנשיא טראמפ: היצמד לקו שלך בהשגת עסקה טובה עם איראן. באותה מידה חשוב, היצמד לקו שלך בדרישה שערב הסעודית ואחרים יצטרפו להסכמי אברהם כחלק ממשא ומתן אלה,שוב, זוהי הצעה מבריקה של הנשיא טראמפ."

