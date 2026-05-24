אימה בערי המרכז: "התחזיות השחורות התממשו"

סכנה בריאותית חמורה במרכז הארץ: שורה של מקרי כלבת שהתגלו בימים האחרונים מעוררת דאגה עמוקה במערכת הבריאות וברשויות המקומיות. האירוע האחרון התרחש ביום רביעי האחרון בחולון, לאחר שגורת כלבים בת ארבעה חודשים, שהוברחה מרמאללה והועברה לבית אומנה בעיר, החלה לגלות סימנים נוירולוגיים ונשכה כלבים במקום. בעקבות המקרה, עשרה בני אדם שנחשפו לגורה נאלצו לקבל טיפול רפואי דחוף נגד המחלה הקטלנית, ושלושה כלבים נשלחו להסגר ממושך של חצי שנה.

יממה לאחר מכן אותר כלב נגוע בכלבת בפארק המרכזי במודיעין, וביום שישי האחרון התגלה מקרה נוסף סמוך לצומת נחשון שבמועצה האזורית מטה יהודה, לאחר שאזרח שריחם על כלב בכביש הזעיק עזרה. כעת מנסים ברשויות לאתר את כל מי שבא במגע עם הכלב בצומת נחשון כדי להעניק לו טיפול מונע.

"התחזיות השחורות התממשו"

"המקרה הזה מוכיח עד כמה מהר כלבת עלולה להתפשט בלוד, ברמלה וברשויות נוספות במרכז הארץ", מזהיר ד"ר אבי צרפתי, מנהל השירות הווטרינרי בעיריית רחובות ויו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות, בראיון לאתר מאקו. "היום זה כבר לא אירוע ספורדי ברשות מקומית או בחבל ארץ קטן, זה איום לאומי. ההתפשטות של המחלה עלולה להיות בלתי ניתנת לעצירה".

לדברי ד"ר צרפתי, מתחילת שנת 2026 כבר אובחנו בישראל 57 מקרי כלבת, וזאת לאחר ששנת 2025 הסתיימה עם שיא של 102 מקרים. הוא מדגיש כי בעבר המחלה הייתה נפוצה בעיקר באזור הצפון, הגליל והגולן, אך כעת היא מתפשטת באזור השומרון ומשם חודרת ישירות למרכז הארץ. הוא מזכיר מקרה נוסף מתחילת החודש, שבו חייל הבריח ברכב צבאי כלבה מסוריה לביתו בנתניה, וזו נשכה בני משפחה וננטשה ברעננה.

ד"ר צרפתי מאשים את משרדי הממשלה במחדל וטוען כי פניות ואזהרות בכתב שנשלחו למשרד החקלאות עוד מקיץ 2025 לא זכו למענה אופרטיבי. "ביולי-אוגוסט 2025 שלחנו מכתב מאוד ברור שבו התרענו על מה שהולך לקרות ואיך הכלבת תמשיך להתפשט", מציין ד"ר צרפתי. "לצערי, התחזיות השחורות שראינו כבר התממשו". הוא מוסיף כי פגישה שנערכה עם שר החקלאות בדצמבר האחרון לא הועילה: "דרשנו וביקשנו התגייסות של כלל הגורמים כדי למגר את המחלה, אבל לא קיבלנו מענה. נראה שכלום לא קורה ושהכלבת ממשיכה להתפשט".

תגובת משרד החקלאות: פועלים מול צה"ל ובאמצעות תקציבים

ממשרד החקלאות וביטחון המזון נמסר בתגובה: "הטיפול בכלבים בתחומי רשות מקומית הוא באחריות הרשות המקומית, אשר נדרשת לאסוף ולטפל בכלבים חסרי בעלים בשטחה, וכן לדאוג לחיסון הכלבים הרשומים בתחומה כחוק. יחד עם זאת, לנוכח היקף התופעה והסיכון הבריאותי, המשרד פועל בכלל האמצעים העומדים לרשותו כדי לסייע במיגור התופעה ובצמצום התפשטות המחלה".

עוד הוסיפו במשרד כי באחרונה עדים להתפרצות כלבת בכלבים משוטטים וחסרי בעלים שאינם מחוסנים באזור השומרון, המגיעים לקו התפר וחוצים לשטח ישראל. בשל כך, המשרד נמצא בקשר עם גורמי הביטחון וצה"ל למניעת חדירת הכלבים, ומבצע מבצעי חיסון יזומים באזורי סיכון בשיתוף הווטרינרים הרשותיים ורשות הטבע והגנים.

כמו כן ציינו במשרד החקלאות כי הועמדו תקציבים ייעודיים של כ-14.5 מיליון שקלים לטיפול בכלבים משוטטים ואיסופם, לצד 15 מיליון שקלים לשיקום כלביות רשותיות, וכי צוות משימה ייעודי בראשות המשנה למנכ"ל מגבש צעדים נוספים עם גופי הביטחון ומשרדי הממשלה.