אחרי עשרות שנים: הח"כ הוותיק הודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים

חבר הכנסת הוותיק הודיע על פרישה אחרי 33 שנים כחבר כנסת, יו"ר ועדות ושר במספר משרדים

חבר הכנסת וסגן יושב ראש הכנסת, יעקב מרגי, הודיע היום (ראשון) על כוונתו לפרוש מהחיים הפוליטיים ולא להתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. את הדברים חשף מרגי במהלך ראיון שהעניק לרשת ב', שבו ציין כי כבר עדכן בהחלטתו את יו"ר התנועה, אריה דרעי.

מרגי נחשב לאחד מהעוגנים המרכזיים והוותיקים של ש"ס, אליה צורף על ידי דרעי עוד בשנת 1993. במהלך השנים כיהן בשורה ארוכה של תפקידים בכירים, ובהם מנכ"ל התנועה, יו"ר הסיעה, ויו"ר הוועדות המרכזיות בכנסת – חינוך וכלכלה.

במהלך הקריירה הפוליטית העשירה שלו כיהן כשר לשירותי דת בממשלה ה-32, ועם הקמת הממשלה ה-37 מונה לתפקיד שר הרווחה והביטחון החברתי, לאחר שהוצב במקום השני ברשימת ש"ס לכנסת.

כזכור, ביולי 2025 התפטר מרגי מתפקידו כשר הרווחה בעקבות החלטת מפלגת ש"ס לפרוש מהקואליציה על רקע משבר "חוק הגיוס", ומאז חודש אוגוסט האחרון הוא מכהן כסגן יושב ראש הכנסת. הודעתו על אי-התמודדות מסמנת את סיומו של עידן משמעותי בהנהגת המפלגה לקראת מערכת הבחירות הבאה.

ח"כ יעקב מרגי מסר כי בכוונתו לפרוש מהחיים הפוליטיים, אך ימשיך למלא כל תפקיד שמועצת חכמי התורה של ש"ס תטיל עליו.