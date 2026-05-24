לחוץ מההסכם? נתניהו בפוסט מפתיע במיוחד לנשיא טראמפ

למרות הדיווחים על משברת תקשורת בין הבית הלבן לירושלים, נתניהו מפרסם פוסט מפרגן באופן מפתיע לנשיא טראמפ

יאיר אמר
ח' סיון התשפ"ו
ראש הממשלה הגיע: הפסגה הגורלית של טראמפ ונתניהו החלה צילום: צילום: אבי אוחיון/ לע״מ

ראש הממשלה נתניהו הוציא לפני זמן קצר פוסט מפתיע, בו למרות הדיווחים על קצר בתקשורת בין הממשלים, והדרה של ישראל מתהליך המו"מ, פרסם נתניהו פוסט מחבק לנשיא טראמפ.

צילום מסך, מתוך הרשת החברתיתהפוסט של ראש הממשלה נתניהוצילום: צילום מסך, מתוך הרשת החברתית

ראש הממשלה פרסם את הפוסט לפני זמן קצר, בו בתמונת בינה מלאכותית דרמטית ניצבים הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו זה לצד זה, עם כיתוב הבטחתו של הנשיא טראמפ "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני" מתנוסס בלב התמונה.

ייתכן כי לנתניהו יש סיבות לאופטימיות שאיננו מודעים אליהן, אך ייתכן גם כי מדובר בניסיון להגביל את צעדיו של הנשיא טראמפ על ידי הדהוד מחדש של הבטחתו מימי עבר להבטיח כי איראן לעולם לא תוכל להתחמש בגרעין בזמן משמרתו.

בכל אופן מדובר בהתייחסות הפומבית הראשונה של ראש הממשלה למצב באופן ישיר, והיא צפויה להפתיע רבים במיוחד ביחס לפרטי ההסכם המתגבש, או לפחות לאור דיווחי התקשות בנושא.

המלחמה באיראן דונלד טראמפ בנימין נתניהו

