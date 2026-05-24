עמית סגל: "מהפך מדיני דרמטי - האם הוא יהיה האורבן החדש?"

פרשן חדשות 12 קובע כי סרטון התמיכה של ראש ממשלת סלובניה החדש וראש מועצת שומרון יוסי דגן הוא "מהפך דרמטי": "סלובניה הכירה במדינה פלסטינית ואסרה בחוק על ייבוא מוצרים מיו"ש. יאנשה הוא ידיד ישראל וידידו של יוסי דגן". תמיר מורג הדגיש: "המשמעות - יכולת להטיל וטו על סנקציות"

הסרטון המשותף של ראש ממשלת סלובניה הנבחר, יאנז יאנשה, וראש מועצת שומרון יוסי דגן, מכה גלים וזוכה להתייחסות נרחבת מצד פרשנים בכירים מאז פרסומו.

במהלך המפגש בין השניים בלובליאנה, בירת סלובניה, פרסמו השניים סרטון בו העביר יאנשה מסר תמיכה חסר תקדים בישראל.

דגן ויאנשה (מועצה אזורית שומרון)

יאנשה בירך במפורש את ההתיישבות ואמר: "אני שולח ברכות לתושבים ביהודה ושומרון (Judea and Samaria). בהצלחה, חיים טובים, שלום". דגן בירך את יאנשה על בחירתו והשיב לו: "אני רוצה לברך אותך בשם כל תושבי יהודה ושומרון ובשם כל אזרחי ישראל. אתה בוחר בצד הנכון של ההיסטוריה. אני מבטיח לך שאנחנו יחד, נעמוד יחד וננצח יחד".

פרשן חדשות 12, עמית סגל, קבע כי מדובר ב"מהפך מדיני דרמטי". סגל ניתח את התיעוד וכתב: "סלובניה הכירה לפני מספר חודשים במדינה פלסטינית, אסרה בחוק על ייבוא מוצרים מיו"ש וכן על סחר נשק עם ישראל. ראש הממשלה הנבחר יאנז יאנשה, הוא אוהד ישראל וידידו של יוסי דגן. האם הוא יהיה האורבן החדש?". בכך התייחס סגל להיותה של סלובניה עד כה אחת משלוש המדינות העוינות באירופה, לצד אירלנד וספרד.

הפרשן המדיני של ערוץ 14, תמיר מורג, התייחס למשמעויות האסטרטגיות של התיעוד: "זאת התפתחות חיובית מאוד על רקע המתיחות הקשה בין ישראל לבין האיחוד האירופי. ראש מועצת שומרון יוסי דגן מבקר בלובליאנה ושם הוא נפגש עם ידיד אישי שלו, ראש הממשלה הנבחר, יאנז יאנשה מהימין".

לדברי מורג, "עד עכשיו, סלובניה הייתה אחת המדינות העוינות ביותר כלפי ישראל באיחוד האירופי, וכעת יש שם מהפך. הוא חשוב במיוחד מאחר שחלק ניכר מהסנקציות שהאיחוד יכול להטיל מצריכות אישור פה אחד. המשמעות היא שמספיק שמדינה אחת תטיל וטו כדי למנוע את הסנקציות האלה. איבדנו את הונגריה לאחר שויקטור אורבן הפסיד בבחירות שם, וכעת אנו מקבלים תמיכה מהסלובנים שהיא כנראה רחבה יותר ממה שהצ׳כים היו מוכנים להתחייב עליו".