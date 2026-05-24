לאחר איבוד האליפות: בית"ר נפרדת מ-3 שחקנים משמעותיים

טלטלה בבירה: במועדון החליטו שלא להמתין ויצאו למהפכת בזק פחות מ-24 שעות אחרי אובדן התואר. שלושה מהשמות הכי משמעותיים בקבוצה סיימו את דרכם ולא ילבשו צהוב-שחור בעונה הבאה

גל עזיבות דרמטי בבית"ר ירושלים: אחרי שלוש עונות סוערות במדים הצהובים-שחורים, הקשר הוותיק דור מיכה לא ימשיך במועדון בעונה הבאה. מיכה בן ה-34 נפרד אמש (מוצאי שבת) רשמית מחבריו לקבוצה ומאלפי האוהדים באצטדיון טדי, זאת לאחר שחוזהו הגיע לסיומו ובמועדון התקבלה החלטה מקצועית שלא לפתוח עמו במגעים להארכתו.

עבור מיכה מדובר בפרידה מאולצת ומאכזבת, שכן הקשר הביע לא פעם את רצונו להישאר בבירה לעונה נוספת ואף לסיים את הקריירה המקצוענית שלו בבית"ר. כעת, צפוי השחקן לחפש יעד חדש בשוק ההעברות של ליגת העל.

מיכה הגיע לבית"ר ירושלים בקיץ 2023. בתחילת דרכו במועדון התקשה למצוא את מקומו והתנדנד בין הספסל להרכב תחת המאמן דאז יוסי אבוקסיס. עם זאת, מאז מינויו של ברק יצחקי לתפקיד המאמן, חל מפנה ממושך במעמדו של הקשר; הוא הפך לברומטר ולדמות המרכזית בקישור הירושלמי, וזכה לקרדיט עצום מהצוות המקצועי על הובלת חזרתה של בית"ר לצמרת הכדורגל הישראלי.

מורוזוב עוזב, ירין לוי בדרך ל-MLS?

מיכה אינו השחקן המשמעותי היחיד שמסיים את דרכו בטדי. שחקן נוסף שנפרד מהמועדון הוא המגן גריגורי מורוזוב, שיעזוב את הבירה לאחר שלוש שנים וחצי משמעותיות במיוחד, במהלכן אף היה שותף לזכייה ההיסטורית בגביע המדינה. מורוזוב, שאינו נחשב לשחקן זר בליגה בשל שורשיו היהודיים, מחזיק כעת במספר הצעות רציניות מקבוצות שונות בליגת העל.

בתוך כך, גם הקשר הצעיר ירין לוי נפרד אמש מבית"ר ירושלים באופן רשמי. לוי יחזור אוטומטית למכבי חיפה בתום תקופת השאלה מוצלחת בת שנתיים, שבמהלכה ביצע קפיצת מדרגה מטאורית, הפך לעמוד התווך בקישור של יצחקי ואף קיבל זימונים קבועים לסגל נבחרת ישראל.

בבית"ר ירושלים עדיין מחזיקים בכמחצית מכרטיס השחקן של לוי הצעיר, שנמצא חזק על הכוונת של מספר קבוצות מארצות הברית (MLS), כאשר סעיף השחרור הרשמי שלו עומד על תג מחיר של 2.5 מיליון יורו.