ירון אברהם טוען: "היחיד שיכול להציל את ישראל הוא חמינאי"

בתקשורת הישראלית ממשיכים בביקורת על ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן: "האדם היחידי שיכול להציל את ישראל וארה"ב מהסכם הכניעה (המסתמן) הזה הוא מוג'תבא חמינאי"

לאחר שגורם איראני בכיר אמר לרשת רויטרס כי ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן יצטרך לקבל את אישורו של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הפרשנים בתקשורת הישראלית הגיבו כעת (ראשון) למהלך והמשיכו במתקפה הישירה על פרטי ההסכם המסתמן.

כתב ערוץ i24News, עמיחי שטיין, ציין בפוסט שכתב ברשתות החברתיות כי "צריך לקוות שמה שעשה בעבר חמינאי האבא ב-2022, שאמר לא להסכם גרעין מופלא בתקופת אובמה - יעשה חמינאי הבן".

גם הכתב והפרשן המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, התייחס לפגיעה המסתמנת בישראל מההסכם והבהיר כי "האדם היחידי שיכול להציל את ישראל וארה"ב מהסכם הכניעה (המסתמן) הזה הוא מוג'תבא חמינאי".

מוקדם יותר היום אברהם מתח ביקורת על התנאים שמציב ההסכם מול המשטר בטהרן, בפרט בכל הנוגע לסוגיית הגרעין וההשלכות על הלחימה בצפון. בפוסט פירט אברהם את הנקודות הבעייתיות ביותר בהסכם המתגבש לטענתו, ותקף את התוצאה הסופית של המערכה. "האורניום – בהמשך. הפסקת העשרה? התחייבות על פה", כתב בציניות, תוך שהוא מביע פליאה על ההסתמכות על הבטחות איראניות שאינן מעוגנות בכתב.