ירון אברהם בהלם: "ליגה אחרת"

הפרשן המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, מתייחס לדיווח על ההסכם המתגבש בין ארה"ב לאיראן

הדיווחים על אודות הסכם מתגבש בין ארצות הברית לאיראן מעוררים תגובות חריפות במערכת הפוליטית והתקשורתית. מי שיוצא הבוקר (ראשון) במתקפה ישירה ונוקבת על מתווה ההסכם המסתמן ועל התנהלות הממשלה הוא הכתב והפרשן המדיני של חדשות 12, ירון אברהם.

בפוסט שפרסם בחשבונו ברשתות החברתיות, מתח אברהם ביקורת קשה על התנאים שמציב ההסכם מול המשטר בטהרן, בפרט בכל הנוגע לסוגיית הגרעין וההשלכות על הלחימה בצפון.

"התחייבות בעל פה"

בדבריו, פירט אברהם את הנקודות הבעייתיות ביותר בהסכם המתגבש לטענתו, ותקף את התוצאה הסופית של המערכה. "האורניום – בהמשך. הפסקת העשרה? התחייבות על פה", כתב אברהם בציניות, תוך שהוא מביע פליאה על ההסתמכות על הבטחות איראניות שאינן מעוגנות בכתב.

בהמשך דבריו, קשר אברהם בין ההסכם לבין המצב המבצעי הקשה בגבול הצפון והמחיר הכבד ששילמה מדינת ישראל בחודשי הלחימה האחרונים. "הפסקת הלחימה – גם בלבנון, אחרי שהצפון נכתש וטובי בנינו נפלו. ליגה אחרת", הוסיף בלעג, כשהוא רומז להבטחות העבר של ההנהגה המדינית.

תמיהה על שתיקת לשכת ראש הממשלה

לצד הביקורת על מהות ההסכם המסתמן, הפנה הכתב המדיני אצבע מאשימה גם כלפי חוסר התגובה הרשמית מצד דרגי הממשל בירושלים בשעות שלאחר הפרסום.

"מוזר, אבל לשכת ראש הממשלה שותקת נכון לשעה זו של הבוקר", חתם אברהם את הפוסט העוקצני שלו, והוסיף בציניות: "בטח לא התעוררו בזמן".