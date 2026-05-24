באיראן מכחישים: לא הסכמנו למסור את האורניום המועשר

בכיר איראני הכחיש את הדיווח על כך שהסכימו לוותר על מלאי האורניום המועשר שבידיה, כשלטענתו "נושא הגרעין לא מהווה חלק מההסכם הראשוני"

שעות אחרי שדווח כי טהרן הסכימה לוותר על האורניום המועשר לרמה גבוהה שברשותה, בכיר איראני הכחיש כעת (ראשון) את הדיווחים ואמר לרשת רויטרס כי לא הסכימו לכך. לטענת הבכיר, "נושא הגרעין לא מהווה חלק מההסכם הראשוני המתגבש".

כאמור, הלילה דווח בעיתון ה"ניו יורק טיימס" כי טהרן הביעה נכונות לוותר על מלאי האורניום המועשר ברמה גבוהה שברשותה, זאת במסגרת המגעים להסכם מול ארה"ב. לפי הערכות מערביות, איראן מחזיקה כיום ביותר מ־400 קילוגרמים של אורניום מועשר לרמה של 60 אחוז - רמת העשרה שנחשבת קרובה יחסית לזו הנדרשת לייצור נשק גרעיני.

לפי הדיווח, ההבנות בין הצדדים עדיין אינן כוללות הכרעה סופית באשר לאופן שבו יטופל מאגר האורניום עצמו, והדיונים בנושא צפויים להימשך בסבב השיחות הבא שיעסוק בעתיד תוכנית הגרעין האיראנית. עוד נטען כי איראן התנגדה בתחילה להכניס את סוגיית האורניום לשלב הראשון של ההסכם, אולם האמריקנים הבהירו באמצעות מתווכים כי ללא התחייבות בנושא, ארה"ב עשויה לשוב לפעולה צבאית נגד טהרן.