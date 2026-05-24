גור אריה: "בבית הכנסת של האחים מארקס נולדה הקומדיה היהודית"

צפו בפרק ה-8 של "אויעבר חוכמעס" עם אלון גור אריה:

אויעבר חוכמעס פרק 8 עם אלון גור אריה. אולפן סרוגים

הבמאי אלון גור אריה, שביים את הסרט הישראלי המצליח והייחודי "המוסד", מתארח בפודקאסט "אויעבר חוכמעס" עם אריאל שרפר ומנסה למצוא תשובה מצחיקה לשאלה רצינית ביותר: מהו סוד חכמת ההומור היהודי בקולנוע ההוליוודי?

"האחים מארקס, מההרכבים הקומיים המשפיעים ביותר בהיסטוריה, התחילו כשלישיית חזנים ששרו זמירות בבתי כנסת", מספר אלון בראיון.

"באחת הפעמים, בזמן שהקהל נכנס פנימה, התחוללה בחוץ מהומה שלמה עם עדר פרדות. גראוצ'ו מארקס ניצל את הרגע, והחל להשמיע כדרשה משחקי מילים על הבמה. ושם, בתוך בית הכנסת, נולדה הקומדיה היהודית במיטבה והאחים הפכו מחזנים לקומיקאים. לדעתי בית כנסת זה מקום נרחב לצחוקים".

בראיון משתף גור אריה גם בסיפורים מאחורי הקלעים של תעשיית הקולנוע המקומית, כולל מערכת היחסים המפתיעה שלו עם הבמאי ההוליוודי הידוע דיוויד צוקר ("טיסה נעימה", "האקדח מת מצחוק"). השניים סיירו יחד בירושלים ואף הגיעו לכותל המערבי בעיצומו של הלילה. "הצטרפנו למעגלי הרוקדים בכותל, ואני מסתכל עליו ושואל: 'תגיד דיוויד, יש הומור יהודי בסרטים שלכם? והוא עונה לי 'בטח” תוך כדי ריקוד עם חובשי הכיפות בכותל וזה בכלל לא מוזר לו ומצחיק אותי. התפילות והריקודים בכותל עזרו כנראה, כי צוקר שצפה בנסיעה בכביש אחת בין ירושלים לת"א בסרט הקצר "המוסד הסגור" הפך ליועץ תסריט עבור הסרט המסחרי הגדול "המוסד" ואף הגיע כיועץ מיוחד לסט הצילומים בישראל.

אז באיזה "סרט רע" חי מי שמפר את כללי הקומדיה היהודית, מדוע אסור לפארודיה לחצות את רף 90 הדקות, ואיך התסריט של סרטו הבא של אלון, קומדיה צבאית על חיל האוויר, חזה במדויק את המלחמה באיראן?

--

"אויעבר חוכמעס" עם אריאל שרפר- בכל יום ראשון פרק חדש באתר סרוגים!