חדש על המסך: ערוץ 16 שמבטיח חדשות ובידור

תכינו את השליטים. ערוץ חדש עומד לעלות למסך - ערוץ 16. מדובר על ערוץ מסחרי חדש, שבניגוד לערוץ i24 או ערוץ 14 שמתמקדים בחדשות, הוא צפוי לשדר גם בידור וריאליטי.

בעל השליטה בערוץ הוא איציק (יצחק) חדד, בעלי חברת יחוד - חברה לבניין המחזיקה בקבוצת יחד הבונים. חדד משמש גם כיו"ר ארגון הקבלנים של אשדוד והשפלה וכחבר בנשיאות התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

יחד איתו מעורב בהקמה גם רם לנדס, מי שהיה חלק מצוות ההקמה של חדשות ערוץ 2 והקים וניהל גם את חדשות ערוץ 10. לצוות ההקמה הצטרף גם איתי וולמן, שמונה למנכ״ל. וולמן, לשעבר מנכ"ל ערוץ 14, החל את דרכו כבר בתקופת שידורי הניסיון של ערוץ 2 (במסגרת משרד התקשורת), ובהמשך עסק בהפקות טלוויזיה, פרסומות וניהול מיזמי מדיה ודיגיטל.

אולפני הערוץ המשוכללים נבנו ברמת אביב באתר בו שידרה בעבר הטלוויזיה החינוכית.

לפי ההודעה של הערוץ, לוח השידורים צפוי לכלול מהדורות חדשות יומיות ללא אג׳נדות אישיות, עם הפרדה מוחלטת בין מידע חדשותי לדעות אישיות, תוכניות אולפן, אקטואליה, תרבות, בידור וראליטי, יצירה מקורית ותוכן דוקומנטרי.