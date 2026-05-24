על רקע ההסכם המתגבש: הקבינט המצומצם יתכנס הערב

הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב (ראשון), זאת על רקע הדיווחים על התקדמות במגעים בין ארה"ב איראן והאפשרות של חתימה על הסכם ראשוני לסיום המלחמה.
כינוס הקבינט מגיע יום אחרי שדווח על שיחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על ההסכם המתגבש. לפי הדיווחים בארה"ב, נתניהו הביע בשיחה הסתייגויות מההסכם, במיוחד מהסעיפים הנוגעים לסיום העימות מול חיזבאללה בלבנון ומהיעדר מגבלות נוקשות יותר על הטילים הבליסטיים והשלוחות האיראניות באזור.
כאמור, במהלך הלילה דווח על התקדמות במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, כשנאמר כי וושינגטון וטהרן מתקרבות להסכם ביניים רחב היקף שיכלול הארכה של הפסקת האש, פתיחה מחודשת של מצר הורמוז והקלות כלכליות משמעותיות לאיראנים.
על פי הדיווח של ברק רביד באתר Axios, טיוטת ההסכם הנוכחית קובעת כי הצדדים יחתמו על מזכר הבנות זמני לתקופה של 60 יום, עם אפשרות להארכה בהסכמה הדדית. במהלך התקופה הזאת ייפתח מחדש מצר הורמוז לתנועה חופשית של כלי שיט, ואיראן תפעל להסרת המוקשים שפוזרו באזור במהלך העימות. בתמורה, ארצות הברית צפויה להסיר את המצור הימי על נמלי איראן ולהעניק הקלות זמניות בסנקציות, שיאפשרו לטהרן לשוב ולמכור נפט באופן חופשי בתקופת הביניים. לפי המתווה המסתמן, איראן התחייבה עקרונית שלא לפעול להשגת נשק גרעיני, וכן להיכנס למשא ומתן על עצירת העשרת האורניום והוצאת מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה משטחה. בדיווח נטען כי טהרן כבר העבירה באמצעות המתווכות מסרים חיוביים לגבי היקף הוויתורים שהיא מוכנה לבצע בתחום הגרעין, אם כי טרם הושגו הבנות סופיות.
