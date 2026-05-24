על רקע ההסכם המתגבש: הקבינט המצומצם יתכנס הערב

הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב (ראשון), זאת על רקע הדיווחים על התקדמות במגעים בין ארה"ב איראן והאפשרות של חתימה על הסכם ראשוני לסיום המלחמה.

כינוס הקבינט מגיע יום אחרי שדווח על שיחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על ההסכם המתגבש. לפי הדיווחים בארה"ב, נתניהו הביע בשיחה הסתייגויות מההסכם, במיוחד מהסעיפים הנוגעים לסיום העימות מול חיזבאללה בלבנון ומהיעדר מגבלות נוקשות יותר על הטילים הבליסטיים והשלוחות האיראניות באזור.

כאמור, במהלך הלילה דווח על התקדמות במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, כשנאמר כי וושינגטון וטהרן מתקרבות להסכם ביניים רחב היקף שיכלול הארכה של הפסקת האש, פתיחה מחודשת של מצר הורמוז והקלות כלכליות משמעותיות לאיראנים.