המתעדת אמרה: "זה רחפן בוודאות" ואז אירע הפיצוץ. צפו

דובר צה"ל מפרסם תיעוד חריג של פיצוץ רחפן נפץ על כוחותינו בו נפצעה לוחמת מיחידת דובר צה"ל.
ביום רביעי האחרון, במהלך פעילות מבצעית של גדוד 601 מחטיבה 401, פעלו כוחות הגדוד במרחב חדאת׳א שבדרום לבנון במסגרת משימה לאיתור וסיכול תשתיות טרור ואמצעי לחימה.
אל הכוח חברה לוחמת התיעוד המבצעי, סמ"ר ש' שהצטרפה לפעילות במטרה לתעד את הפעילות המבצעית בשטח.
במהלך הפעילות איתרו הלוחמים מחסן אמצעי לחימה ובו יותר מ-20 פריטי אמל״ח שונים. לאור חשיבות הממצאים, הוחלט לתעד את הזירה.
כשעה לאחר מכן, בעת שהכוחות שהו במרחב המחסן, נתקלו הלוחמים בשני רחפני נפץ ששוגרו לעברם. הרחפנים התפוצצו בסמוך לכוח וגרמו לפציעתם של שבעה לוחמים בדרגות פציעה שונות, בהם מפקד הפלוגה, סרן מ׳, ולוחמת התיעוד המבצעי, סמל-ראשון ש׳, שנפצעו באורח בינוני וקשה.
מ״פ מגדוד 601 בחטיבה 401, סרן מ׳ מציג מחסן אמצעי לחימה של ׳כוח רדואן׳ שאותר שעה לפני פציעתם.
תגובות