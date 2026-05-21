צה"ל עצר חוליית מחבלים שתכננו פיגוע ירי בחברון

כוחות צה"ל עצרו הלילה שלושה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי בחברון. בצה"ל אמרו כי המחבלים השתייכו לארגון הטרור בעיר המזוהה עם חמאס

כוחות גדוד 932 וגדוד מילואים 5016 פעלו הלילה (בין רביעי לחמישי) בחברון, כשהם עצרו חולייה של שלושה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע ירי בעיר בטווח הזמן המיידי. בצה"ל אמרו כי המחבלים שנעצרו היו משויכים להתארגנות הטרור בעיר המזוהה עם חמאס.

במקביל דווח כי כוחות הביטחון פעלו השבוע במרחב הכפר ׳דיר אל עוסון׳ בפיקוד חטיבת אפרים, ועצרו מחבל נוסף שקידם פעילויות להקמת התארגנות טרור. כל המחבלים שנעצרו הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב ומול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון".