דפנה ליאל: זה האיום שהכי מלחיץ את נתניהו

הכתבת הפוליטית של חדשות 12, דפנה ליאל, טוענת כי יש דבר אחד שמלחיץ את ראש הממשלה נתניהו יותר מהכל

הכתבת הפוליטית של חדשות 12, דפנה ליאל, התייחסה היום (חמישי) בטורה להצבעה על פיזור הכנסת השבוע ועל האתגרים הקשים שעומדים בדרכו של ראש הממשלה נתניהו לקראת הבחירות.

נתחיל במלחמה עם איראן - נתניהו מפעיל לחץ כבד לחזור ללחימה. הוא מבין שאם המלחמה תסתיים ככה, היא תיתפס כתבוסה: למרות שאיראן ספגה מכות, היא נשארה על הרגליים ויש לה התעוזה לסרב להצעות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ולהשפיל אותו פומבית, גם במחיר סבב נוסף.





במובן הזה סבב נוסף הוא הפתרון המועדף מבחינת נתניהו. הוא מקווה שחידוש הלחימה יאפשר לו לחזור הביתה עם הישג צבאי בכל הנוגע לאורניום, או שאיראן תספוג מהלומה כל כך קשה, שתזחל לשולחן המשא ומתן. כך יוכל לטעון ל"ניצחון מוחלט" בכל החזיתות ולנסות למנף את הניצחון להישגים מדיניים נוספים".

ליאל טענה כי זה לא כל כך פשוט, שכן לציבור הישראלי נמאס מהבטחות ריקות מתוכן על ניצחון מוחלט". עוד היא הוסיפה כי גם הזירה הצפונית לא מספקת נחת לנתניהו: "אחרי שכבר התגאה שחיסל את חיזבאללה, נתניהו מוצא עצמו מול איום רחפני הנפץ. גם כאן הוא "הזהיר" ו"התריע", כבר לפני שש שנים, אבל רק השבוע כינס צוות בנושא. סגירת החזית תיצור תחושת חמיצות, ומנגד המצב הקיים בכי רע וחיילים משלמים בחייהם מדי יום. ובניגוד לטענה - ארגון הטרור הלבנוני לא צריך את איראן כדי לקנות רחפני סיב אופטי. את האיום הפרימיטיבי הזה היא מסוגלת לממן לבד".

אך ליאל טענה כי יש דבר אחד שמלחיץ את נתניהו יותר מהכל. "בחוק הגיוס נתניהו נמצא במצב הסבוך והמורכב ביותר, בשיאו של הפלונטר: הוא יודע שהחוק מרחיק מצביעים. הסקרים שהוא מריץ מלמדים על התנגדות גדולה לחוק, והציבור, כולל הבייס של הציונות הדתית, רואה בזה ויתור על הזדמנות היסטורית שלא תחזור. לכן הוא ניסה, יחד עם בצלאל סמוטריץ', לנצל את המתיחות עם איראן כדי "לקבור" את החוק בשקט. הוא קיווה שהחרדים יבינו את הרמז ויבינו שאי אפשר להעביר חוק כזה בזמן מלחמה, אבל הוא לא צפה את איום הרבנים שיפרקו את הגוש".

עוד הוסיפה ליאל "מצד שני, נתניהו לא יכול להגיע לבחירות בלי החרדים, והם מצידם כבר לא מוכנים להצהיר אוטומטית על נאמנות בלי פתרון לגיוס. אם ינצח בוודאי ילכו איתו, אבל אם לא? האם יהיו רשת הביטחון של ממשלת השינוי במורד הדרך? אני ממש לא בטוחה, אבל את נתניהו זה מלחיץ מאוד. החרדים אפילו משדרים שהם מעדיפים לשבת באופוזיציה ושחוק גיוס אחר יעבור "מעל הראש שלהם" לפני שהם נכנסים לממשלה, מה שמשאיר את נתניהו בלי ה-61 המובטחים שלו.

נתניהו נקרע בין אפשרויות גרועות: אם יקדם את החוק, יחטוף מכה אנושה בציבור. אם לא יקדם, יגיע לבחירות כשהגוש שלו מפורק. נכון שהחרדים תמיד העדיפו אותו, אבל לראשונה נוצר פה סדק אמיתי שפותח חלון לשיתופי פעולה ולדילים. מי כמו נתניהו יודע שאפשר למצוא מסילות לליבם של החרדים.

גם חקיקות הדגל שלו – ובראשן פיצול והחלשה של תפקיד היועץ המשפטי והתובע – אומנם מדברות אל הבייס, אבל הן מרחיקות קהל שסולד ממהלכים כוחניים שנועדו לתת כוח בלתי מוגבל לפוליטיקאים".

לסיום כתבה ליאל כי "יש רק דבר אחד שנתניהו תולה בו תקוות: מפלגת ימין רך חדשה שתצליח לייצר חיבורים אטרקטיביים ואולי תטרוף את הקלפים".