הזוי: עורכת דין ניסתה להבריח עשרות כדורים לבן זוגה בכלא

במסגרת פעילות מבצעית של ימ״ר בתי הסוהר ובשיתוף בילוש מחוז צפון של אגף המודיעין, סוכלה הברחת חפצים אסורים לאסיר במהלך ביקור עו״ד בבית הסוהר ׳צלמון׳.

הפעילות בוצעה בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל באגף המודיעין של שב״ס, לפיו עורכת דין צפויה להעביר לעצור חפצים אסורים במהלך פגישת ייעוץ. לאחר קבלת האישורים הנדרשים נערכו הכוחות לפעילות ממוקדת.

במהלך הפעילות נתפסו עשרות כדורים מסוגים שונים, שעון, ומסבחות אשר על פי החשד יועדו להעברה לעצור.

בחקירתה עלה כי הינה בת הזוג של העצור וקשרה את עצמה לעבירה - המשך חקירה של יחידת חקירות שב״ס צפון.

שירות בתי הסוהר ימשיך לפעול בנחישות נגד כל ניסיון להברחת חפצים אסורים לתוך מתקני הכליאה, תוך שימוש בכלל האמצעים המודיעיניים והמבצעיים העומדים לרשותו.



