פרשת רומן גופמן: מידע "חדש ומשמעותי" נחשף

הוועדה למינוי בכירים בראשות השופט אשר גרוניס מתכנסת היום (חמישי) כדי לשמוע את עדויותיהם של אורי אלמקייס, תא"ל ג' ורומן גופמן, במסגרת הליך בדיקת מינויו של גופמן לראש המוסד.



עורכי דינו של אורי אלמקייס מסרו לאחר עדותו בפני ועדת גרוניס כי הוא הציג "מידע חדש ומשמעותי" שלטענתם הוועדה טרם נחשפה אליו.

לדבריהם "אורי העיד היום במשך שעה בפני ועדת גרוניס והציג מידע חדש ומשמעותי שהוועדה טרם נחשפה אליו, הסותר עדויות שנשמעו בוועדה, כולל עדותו של האלוף רומן גופמן.

אנו מברכים על ההזדמנות שניתנה לאורי להופיע בפני הוועדה, כמו שהיה צריך לקרות מלכתחילה, וסומכים על הוועדה שנחשפה לראשונה לראיות ולעדויות החדשות, שתגיע לחקר האמת בפרשה. המידע שהציג אורי מוכיח את המודעות של האלוף גופמן להפעלה ומראה עד כמה חמורה הייתה ההפקרה של אורי במעצר, שהייתה יכולה להימנע לו היה גופמן לוקח אחריות ואומר את האמת כשנשאל על כך".

כזכור, השבוע בג"ץ קבע כי עבודת הוועדה למינוי בכירים (ועדת גרוניס) בעניינו מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד "לקתה בחסר". החלטת השופטים דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין ניתנה במסגרת עתירות שהגישו הנער אורי אלמקייס - שהופעל על-ידי גופמן - התנועה לטוהר המידות, התנועה למען איכות השלטון בישראל ופורום "חומת מגן לישראל".

