"בנט נואש, העצבים הרופפים שלו ניהלו אותו"

לא מעט מבקרים את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, על הצעד הדרמטי האחרון שלו. כעת הביקורות עולות שלב: "שוב ושוב מתברר שעצביו הרופפים לא עמדו לו"

‏השר לשעבר חיים רמון התראיין היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס למהלך האחרון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לאחר כוחות עם יאיר לפיד.

בדבריו הוא אמר: "שוב ושוב מתברר שהחיפזון של בנט, שעצביו הרופפים לא עמדו לו - וכעת אנחנו רואים ניסיונות נואשים שלו מול איזנקוט, שהולך ומצמצם פערים. לפיד בסך הכול עשה עסקה כדי להישאר בחיים, אבל בנט, שלא הבין שחיבורים עושים כמה שיותר מאוחר - עשה את המהלך הזה כדי לבסס את מעמדו כראש הגוש, גם במחיר פגיעה בגוש".

נזכיר כי הסקרים האחרונים מראים כי איזנקוט מתחיל להתחזק על חשבון בנט ולפיד. בסקר של כאן 11 שפורסם אמש, האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד נחלש ל-23 מנדטים, שני מנדטים פחות מהסקר הקודם. במקביל, "ישר!" בראשות גדי איזנקוט מתחזקת ל-16 מנדטים (לעומת 15).

