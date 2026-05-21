ההרוגים בתאונה הקטלנית: אהרון פרץ ושירה נעים בני ה-17

אהרון פרץ בן 17 מאשדוד ושירה נעים בת 16 משדה עוזיהו ישראל הם שני ההרוגים בתאונה הקטלנית שאירעה הלילה בכביש 7 סמוך למחלף שורק.
השניים היו בין הנוסעים במיניבוס שהתנגש בעוצמה רבה במשאית שחנתה ככל הנראה בצד הדרך. צוותי מד"א שהוקפצו לזירה סמוך לאחר חצות נאלצו לקבוע את מותם במקום. תשעה נוסעים נוספים נפצעו, שלושה מהם במצב קשה, ביניהם בני נוער, ופונו לבתי החולים אסותא באשדוד וקפלן ברחובות. בוחני תנועה של מרחב שפלה פתחו בחקירת נסיבות האסון.
התאונה הקטלנית התרחשה בלילה שבין רביעי לחמישי בכביש 7 לכיוון מערב, סמוך למחלף שורק. המיניבוס תואר על ידי צוותי מד"א כ"מרוסק לחלוטין".
