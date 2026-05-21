הערכת מודיעין בתרחיש אימים על איראן: "תוך מספר חודשים"

בארצות הברית מעריכים כי איראן משקמת את יכולותיה הצבאיות במהירות שיא. התהליך כולל שיקום אתרי הטילים, יצירת משגרים חדשים ומערכות נשק מתקדמות

הערכת מודיעין חדשה בארצות הברית מצביעה על כך שאיראן משקמת במהירות את יכולותיה הצבאיות. כך אמרו שני גורמים המעורים בנושא לרשת CNN, וארבעה מקורות אחרים מסרו כי צבא איראן משתקם במהירות רבה יותר ממה שסברו בהתחלה.

לפי הדיווח, תהליך השיקום כולל החלפת אתרי טילים, משגרים וייצור של מערכות נשק חשובות שהושמדו במהלך המלחמה. הגורמים ששוחחו עם CNN ציינו כי המשמעות היא שאיראן נותרה איום משמעותי באזור.

גורם אמריקני אמר כי חלק מהערכות המודיעין מצביעות על כך שאיראן תוכל לשחזר את יכולת התקיפה שלה באמצעות כטב"מים לכל הפחות תוך שישה חודשים. "האיראנים עקפו את כל לוחות הזמנים שהיו לקהילת המודיעין", אמר.



