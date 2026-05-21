איש השמאל נגד חבריו למחנה: "אתם חיות טרף, תתביישו לכם"

איש התקשורת גיא מרוז יוצא נגד חבריו למחנה בעקבות הסערה סביב חני נחמיאס: "אתם חיות טרף. תתביישו לכם"

איש התקשורת גיא מרוז העלה סרטון נוקב לרשתות החברתיות, שבו הוא יוצא באופן חד-משמעי להגנתה של השחקנית והזמרת חני נחמיאס. הסרטון מגיע בעקבות גל של ביקורת חריפה והתקפות שספגה נחמיאס בימים האחרונים, לאחר שהתראיינה לערוץ 14.

"בדרך כלל אני במצב רוח מאוד טוב כשאני מתחיל את הפוסטים האלה, הפעם טיפה פחות", פתח מרוז את דבריו והסביר כי נחשף באיחור לסערה הציבורית. "נחשפתי לשערוריית חני נחמיאס בעקבות הריאיון שלה בערוץ 14. אתם באמת חלאות. אתם באמת חלאות, ויכול להיות שהם צודקים (ערוץ 14)".

"איבדתם כל היגיון וצלם אנוש"

מרוז הביע זעזוע עמוק מהעובדה שהתקפה כזו מופנית כלפי דמות כמו נחמיאס, וטען כי המבקרים חצו את כל הקווים האדומים. "אתם מתנפלים ושוחטים את חני נחמיאס כי היא התראיינה בערוץ 14? אתם נורמליים? איבדתם את זה לגמרי", תהה מרוז בכעס. "חני נחמיאס, שמעולם בחייה לא אמרה כמעט שום דבר פוליטי. הדמות הזאת, שאני לא גדלתי איתה – אני גדלתי איתה, אנחנו פחות או יותר באותו גיל – אתם לא מתביישים?".

בהמשך הסרטון החריף מרוז את הטון, והגדיר את אלו המנהלים את מתקפת הרשת כ"חיות טרף". לדבריו: "אתם חבורת חיות טרף שאיבדו כל היגיון וצלם אנוש. חני נחמיאס – זה מה שמפריע לכם בחיים? לא יודע, תתנצלו, תמחקו, תעזבו, תלכו מפה".

"הדברים שמגיעים מהמחנה שלי עושים נזק"

את עיקר הביקורת כיוון מרוז דווקא כלפי האנשים המזוהים עם המחנה הפוליטי והחברתי שלו, כשהוא מזהיר מפני הנזק התדמיתי והמהותי שהתנהלות כזו מייצרת.

"זה פשוט... הדברים האלה שמגיעים מהמחנה שלי, הם מבחילים והם עושים כזה נזק. אתם לא רואים את זה?", חתם מרוז את הסרטון המדובר.