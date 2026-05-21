צופית גרנט שבורה: "איך העולם ממשיך בלעדיך, אהוב שלי?"

אשת התקשורת והיוצרת צופית גרנט שיתפה את עוקביה ברשתות החברתיות באבל הכבד בעקבות פטירתו המפתיעה של חברה הקרוב, הדיפלומט הישראלי-צרפתי עופר ברונשטיין ז"ל, שהלך לעולמו. ברונשטיין, דמות מוכרת בזירה הבינלאומית, שימש בין היתר כיועצו של נשיא צרפת, עמנואל מקרון.

בסטורי שהעלתה לעמוד האינסטגרם האישי שלה, ביטאה גרנט כאב עמוק תוך שהיא משתפת בתמונה של ברונשטיין ומביעה קושי ממשי לעכל את הבשורה על מותו.

"עופריקי שלי איננו, ואני לא מצליחה לנשום מרוב כאב", כתבה גרנט בגילוי לב לעוקביה בשעות הקשות שלאחר קבלת ההודעה על לכתו.

בדברי הפרידה שלה, הדגישה גרנט את הקשר הקרוב והממושך שנרקם בין השניים לאורך עשרות שנים, קשר שהיה מבוסס על ערכים של חברות אמת ואנושיות. "שלושים ושבע שנים של אהבה, חברות, אנושיות ולב ענק שאין עוד אנשים כמוהו בעולם", ספדה לו.

את דבריה המרגשים חתמה בפנייה ישירה לברונשטיין המנוח, תוך התייחסות לפועלו הציבורי ולמקום המרכזי שתפס בחייה: "איך העולם ממשיך בלעדיך, אהוב שלי? נוח בשלום, איש שלום יפה שלי. הלב שלי הלך איתך".