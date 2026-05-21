סקר מנדטים: מכה קשה נוספת לבנט ולפיד; גוש נתניהו נוסק

סקר מנדטים חדש מציג תנודות דרמטיות במפת הגושים, כשלראשונה מפלגת ימין עובדת את אחוז החסימה. בנט ולפיד לא מצליחים להמריא

סקר מנדטים חדש של עיתון "מעריב" מציג תזוזות מעניינות במפת הגושים הפוליטית, כאשר הדרמה המרכזית מתרחשת סביב אחוז החסימה. לראשונה מאז תחילת חודש דצמבר, מפלגת "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ' מצליחה להתאושש, לעבור את רף החסימה ולהכניס נציגים לכנסת.

על פי נתוני הסקר, מפלגת "ביחד" שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר עם 25 מנדטים, אך מפלגת הליכוד נמצאת ממש מאחוריה ומציגה פער מינימלי, כשהיא זוכה ב-24 מנדטים.

תמונת המנדטים המלאה

מפלגת "ישר" ניצבת במקום השלישי ומקבלת בסקר הנוכחי 15 מנדטים. אחריה ברשימה: מפלגת הדמוקרטים עם 10 מנדטים, וישראל ביתנו שזוכה ל-9 מנדטים.

בגזרת המפלגות הדתיות והימין, מפלגות עוצמה יהודית וש"ס מקבלות 8 מנדטים כל אחת, ואילו יהדות התורה זוכה ל-7 מנדטים. הציונות הדתית, כאמור, סוגרת את הרשימה ומגרדת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

בגזרת המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל ורע"ם שומרות על כוחן ומקבלות 5 מנדטים לכל מפלגה.

מאבק הגושים: האופוזיציה נחלשת, הקואליציה מתחזקת

הסקר הנוכחי מביא איתו בשורות פחות מעודדות עבור גוש האופוזיציה, כאשר שתיים מהמפלגות המובילות בגוש – "ביחד" ו"ישר" – חוו ירידה בכוחן ונחלשו במנדט אחד כל אחת בהשוואה לשבוע שעבר.

ההתאוששות של הציונות הדתית משנה גם את מאזן הכוחות הכולל בין הגושים בכנסת. בעקבות כניסתה של המפלגה לחלוקת המנדטים, גוש הקואליציה רושם עלייה ומגיע ל-51 מנדטים, בעוד גוש האופוזיציה (ללא המפלגות הערביות) עומד כעת על 59 מנדטים.

מחוץ למפת המנדטים, מספר רשימות עדיין לא מצליחות לפרוץ את המחסום ונותרות רחוקות מהכנסת. מפלגת המילואימניקים זוכה ל-1.4% מתמיכת המשיבים, בעוד מפלגות כחול לבן ובל"ד תקועות שתיהן עם 1.5% מהקולות, מתחת לאחוז החסימה.