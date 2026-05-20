הציונות הדתית חטאה למטרה: שרון שרעבי מסביר למה בחר בליברמן

שרון שרעבי, שאיבד את גיסתו ואחייניותיו בטבח בבארי, את אחיו יוסי שנרצח בשבי חמאס ונלחם לשחרור אחיו אלי, מספר בראיון לנתנאל איזק על הרגעים בהם הבין שחייו השתנו, מסביר מדוע הצטרף לישראל ביתנו, ותוקף את הנהגת הציונות הדתית: "היא חוטאת למטרה"

שרון שרעבי הפך בעל כורחו לאחד הסמלים המוכרים ביותר של מאבק משפחות החטופים. אחיו, אלי שרעבי, נחטף לעזה והושב חי, בעוד אחיו יוסי הי"ד נחטף ונרצח בשבי חמאס.

כעת, שרעבי קופץ למגרש הפוליטי, ומצטרף למפלגת "ישראל ביתנו" של אביגדור ליברמן וזאת למרות או בשל היותו סרוג.

שרון שרעבי בראיון בתכנית 'כיפות ברזל'

"ראיתי את הקרע בחברה הישראלית"

בפתח הראיון, מסביר שרעבי את המניע לכניסתו לחיים הפוליטיים דווקא בעת הזו. "הקרע, הפערים שנוצרו בחברה הישראלית, כביכול מאירוע שאמור ללכד את החברה הישראלית אחרי השבעה באוקטובר... בגלל מסרים לא אחראים של נבחרי ציבור, ראינו את הפיזור הזה", הוא מתאר בכאב.

כשנשאל מדוע בחר דווקא באביגדור ליברמן, הוא משיב: "פנו אליי הרבה מפלגות עם האמירה 'יכול להיות שרון יכול לעזור לנו להוביל קו אחראי שונה... מאחד אבל גם ביטחוני...' בסופו של דבר נפלה החלטה ללכת עם יציבות. ליברמן הוא מנהיג אחראי, לא מזגזג, יציב מאוד, יודע מה הוא רוצה ופיו וליבו שווים". שרעבי מציין כי ליברמן הזהיר מתרחיש כמו ה-7 באוקטובר עוד כשהיה שר ביטחון, בעוד אחרים "נרדמו בשמירה".

השבת השחורה: "אלפי הודעות בנייד - המציאות השתנתה"

שרעבי, תושב אלפי מנשה המנהל אורח חיים דתי, משחזר את רגעי האימה בשמחת תורה. הוא רקד עם ספרי התורה בבית הכנסת בקהילתו, ורק בשעות אחה"צ המאוחרות הבין את גודל האסון.

"אני פוגש שכן שמכיר היטב את המשפחה... והוא אומר: 'שרון, חמאס השתלטו על בארי, כנראה שמדובר במאות הרוגים'. כמובן לא היססתי, ניגשתי לטלפון בשבת, פתחתי אותו... הבנתי שהמציאות שלי השתנתה".

תוך זמן קצר התברר כי גיסתו - אשתו של אלי, נירה, ובנותיו נרצחו, ושני אחיו נחטפו לעזה. אלי הוגדר כנעדר עד היום ה-30, אז התקבל אות חיים ממנו, ובהמשך הושב לישראל. יוסי, שנראה בחיים ביום החטיפה, נרצח בשבי והובא לקבורה בישראל.

"להכריע את חמאס - לא להכניס משאיות"

שרעבי מציג עמדה ביטחונית נחרצת וטוען כי המערכה בעזה חייבת להסתיים בהכרעה ברורה,. "לא יכול להיות שארגון טרור רצחני יעמוד על רגליו... הכרעה זה אומר לחסל את החמאס. לא משאיות שנכנסות מדי יום... שפשוט מחזקות רק את החמאס... ומכינות אותו למערכה הבאה נגדנו". לשיטתו, יש לפעול בצורה פרואקטיבית לחיסול ראשי חמאס וכל לוחמיו.

גם בנושא יהודה ושומרון, שרעבי מחזיק בעמדות ימין מובהקות. הוא קורא להחלת ריבונות מלאה ללא שטחי A, B ו-C, וטוען כי הטרור לא ייעצר בקו הירוק אם לא יוכנע. עם זאת, הוא מדגיש: "אני לא אומר להפוך אותם לאזרחים שלנו... אלא להפך, לחסל את הטרור ולהיפרד מהם... בלי מדינה".

ביקורת על הנהגת הציונות הדתית: "חוטאת למטרה"

כאדם דתי, שרעבי לא חוסך בביקורת על המפלגות הדתיות בנושא חוק הגיוס. הוא מגדיר את השירות בצה"ל כ"מלחמת מצווה" וחובה מוסרית ותורנית.

"הנהגה שלהם (של הציונות הדתית) לדעתי חוטאת למטרה. זה לא יכול להיות שיבוא ציבור כל כך גדול... וישימו את הפתק של הציונות הדתית וההנהגה לא תשרת את רצונם". שרעבי פונה גם לציבור החרדי וקורא לכולם להיכנס תחת האלונקה: "הצלת המדינה זה לקיים את התורה... אפשר עוד לאחוז בתורה גם במסגרת צה"לית מותאמת".

רפורמה במערכת המשפט? "חייבים רפורמות משמעותיות"

בנושא שמעסיק רבות את המערכת הפוליטית, שרעבי מפתיע ותומך בצורך בשינויים במערכת המשפט, במיוחד בהקשר של משילות וגיבוי לחיילים. "מערכת המשפט מחייבת רפורמות משמעותיות... לא תמיד אנחנו רואים עין בעין עם מערכת המשפט... איך עדיין אנחנו לא מגנים באמת בחרדת קודש על החיילים הקדושים האלה".

לסיום, שרעבי מעדכן על מצבו של אחיו אלי, שמסתובב כיום בעולם כ"עדות היסטורית" ומספר את סיפורו כדי להילחם באנטישמיות ולהנציח את הנרצחים. שרעבי חותם בתקווה: "כפי שהם (עם ישראל) לא עזבו אותי במשך שנתיים וחצי... שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי לרגע לא לעזוב אותם ולשרת אותם נאמנה".