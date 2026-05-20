בגיל 38: קפטן נבחרת ישראל הודיע על פרישה

ביברס נאתכו, הקפטן שהפך לסמל כמעט בכל מועדון שהגיע אליו, הודיע הערב כי משחקו הבא בפרטיזן בלגרד יהיה גם האחרון. הוא זכה בגביע בישראל, באליפות ובגביע ברוסיה ושימש כקפטן נבחרת ישראל

אחד מגדולי הכדורגלנים הישראלים בדור האחרון, ביברס נאתכו, תולה את הנעליים ומודיע על פרישה ממשחק פעיל בגיל 38.

"לא יכולתי לדמיין שאשחק בשום מקום אחר אחרי פרטיזן. לכן במשחק האחרון שלי, ככדורגלן, אני רוצה להסתכל לכל אחד מכם בעיניים. אני רוצה להודות לכם על האהבה והתמיכה שהענקתם לי כל השנים האלה!", אמר ביברס לאוהדי הקבוצה.

ביברס נאתכו מודיע על פרישה מכדורגל (מועדון פרטיזן בלגרד)

נאתכו, בן העדה הצ'רקסית שנולד בכפר כמא, מסיים קריירה יוצאת דופן שכללה הצלחות כבירות בליגות באירופה והובלה היסטורית של נבחרת ישראל.

הוא החל את דרכו המקצועית במחלקת הנוער של הפועל תל אביב. הוא עלה לקבוצה הבוגרת בעונת 2006/2007, ובעונתו הראשונה כבר זכה עם המועדון בגביע המדינה.

הוא הפך לאחד השחקנים המשמעותיים ביותר בקישור של הקבוצה תחת המאמן אלי גוטמן, והיה שותף להישגים מרשימים בליגה האירופית. למרות שעזב את המועדון לטובת אירופה חודשיים לפני סיום עונת 2009/2010, הוא רשום על הדאבל ההיסטורי של אותה עונה.

הצלחה אדירה ברוסיה

כלגיונר, לנאתכו יש את אחת הקריירות הארוכות מעבר לים. ב-15 השנים האחרונות הוא שיחק באירופה. תחילה ברובין קאזאן איתה זכה בגביע הרוסי ובסופר קאפ, ואף נבחר לשחקן הזר המצטיין של הליגה ב-2013. לאחר מכן עבר לקבוצת הפאר צסק"א מוסקבה ואיתה הגיע לשיא כשזכה באליפות רוסיה (2016), הופעה בליגת האלופות ואף כבש שלושער בלתי נשכח (הישג שמשתווה ליוסי בניון בליברפול ובישראל - איגבני במכבי חיפה).

לאחר הקריירה ברוסיה, הדרים נאתכו ליוון שם שיחק בפאוק סלוניקי ובאולימפיאקוס, ואת שנותיו האחרונות העביר בפרטיזן בלגרד, שם הפך לאהוב הקהל ולבורג מרכזי עם למעלה מ-200 הופעות ו-73 שערים. במהלך שהותו שם אף קיבל אזרחות סרבית.

הלא-יהודי הראשון שכיהן כקפטן נבחרת ישראל

במדים הלאומיים, נאתכו רשם 88 הופעות וכבש 4 שערים. בשנת 2018 עשה היסטוריה כשהפך לשחקן הלא-יהודי הראשון שמונה לקפטן נבחרת ישראל. הוא הנהיג את הנבחרת עד לפרישתו מהמדים הלאומיים במרץ 2023. על פועלו ותרומתו לחברה ולספורט, הוענק לו בשנת 2023 עיטור נשיא מדינת ישראל.

במשך השנים שיחק נאתכו עם הספרה 6 על הגב, לזכר בת דודתו, הכדורסלנית נילי נאתכו שנהרגה בתאונת דרכים.