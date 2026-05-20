שחקן מליגת העל נהרג בתאונת דרכים קטלנית בגליל העליון

טרגדיה בגליל העליון. צעיר כבן 25 נהרג בתאונת דרכים קטלנית, בכביש 90 באזור שדה אליעזר בעמק החולה. ההרוג הוא כדורסלן בליגת העל בכדורסל.
חובשים ופראמדיקים של מד"א הגיעו למקום התאונה ולאחר מאמצי חילוץ ארוכים, נאלצו לקבוע את מותו. בן 39 פונה במצב קל לבית החולים זיו בצפת.
פראמדיק מד"א חוסיין חליחל וחובש בכיר במד"א עדן גיגי סיפרו: " כשהגענו למקום התאונה הבחנו ב-2 הרכבים כשהם סובלים מפגיעות פח קשות, בתוך אחד הרכבים הבחנו בגבר בשנות ה-20 לחייו כשהוא לכוד ברכב מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה
לאחר שחולץ ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעתו הייתה קריטית ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. צוותי מד"א נוספים שהגיעו יחד איתנו למקום מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית חולים פצוע נוסף במצב קל."
